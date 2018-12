Charytín Goyco llora al recrear escena con Jenni Rivera en serie sobre su vida

Durante las grabaciones de Mariposa de barrio (Telemundo), que estrena este 27 de junio, recrearon el momento en que Jenni Rivera, en entrevista con Charytín Goyco, denuncia que el padre de sus hijas abusó de Chiquis [Vanessa Pose] y de su hermana Rosie [Stephanie Arcilla].

Charytín se interpreta a sí misma en la escena y quedó impresionada con el gran parecido de Angélica Celaya con la “Diva de la Banda”, lo que le trajo a la mente muchos recuerdos y emociones que no pudo contener al terminar la grabación.

“Cuando entré aquí y vi estas personas iguales, el sitio, la casa, la lámpara, todo, yo le dije al director ‘deme dos minutos’ para poder aguantarme, porque me dio muchas ganas de llorar”, confesó a MezcalTV.

¿Quién te impresionó más? ¿A quién le viste mayor parecido?

“Ella [Stephanie Arcilla] y Rosie, [ella es] una niña que pasó mucho y que yo aquel día cuando la encontré, estaba muy abatida. Y Jenni es una cosa impresionante, los gestos y todo que tiene esta muchacha [Angélica Celaya]. Yo dije ‘¡ayúdame, Señor, a poder hacer esto’, porque de primera intención me dieron ganas de llorar, muchas ganas de llorar. Es fuerte ver una persona tan parecida a tu amiga que partió, por eso me afectó”.

Charytín extraña mucho a Jenni. “De verdad, en el ambiente artístico ¡qué falta ha hecho Jenni Rivera!, no es fácil encontrar gente así. A mí me pasaron dos o tres cosas en la vida y la persona que me llamó fue Jenni Rivera, para decirme ‘¿cómo estás? ¿cómo está tu corazón? ¿cómo te sientes?’. Éramos amigas, pero la primera vez que lo hizo todavía no teníamos esa amistad ni muchísimo menos, no todo el mundo hace eso, y de ahí yo dije ‘Dios mío, ésta es una persona que se preocupa de la gente’. Era una persona que se preocupaba de los demás”.

Los últimos momentos de Jenni Rivera antes de morir: