Confirman que Charytín Goyco, juez de Tu cara me suena, está sana Confirman que Charytín Goyco, juez de Tu cara me suena está en perfecto estado de salud Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Sandra Echeverría, Melina León y Chantal Andere, concursantes del programa Tu cara me suena (Univision), dieron positivo a coronavirus. Por suerte, la dominicana Charytín Goyco goza de un excelente estado de salud, así lo confirmó a People en español una fuente cercana a la conductora . “Ella está bien”, dijo. Image zoom De hecho, hace unos días Goyco concedió una entrevista exclusiva en donde se mostraba más que feliz de ser parte de este proyecto televisivo. “[Será] un programa muy lindo”, dijo la presentadora que dejó su natal República Dominicana y se mudó a Miami, Florida para grabar Tu cara… “Lo que es pa’ ti no hay manera que se te quite”. A lo que agrega: “¡Señores, miren para el cielo y él se encarga de todo!”. Y el que se encargó de dar la noticia de que la televisora cancelaría la emisión, fue el comductor Rafael Araneda. "Univision y el equipo de producción de Tu cara me suena ha tomado la determinación de poner en pausa el programa", dijo Araneda. “La emisión de este domingo y las futuras emisiones quedan en pausa hasta que estemos con una situación normalizada”. Según el comunicado oficial de Univision, en estos momentos la prioridad de la compañía es proteger a los trabajadores que conforman el equipo de Tu cara... y evitar así una mayor propagación. "Univision ha tomado la decisión de suspender y poner en pausa la producción y emisión de Tu Cara Me Suena”, dice el escrito. “Poniendo primero la salud y la de todos los compañeros".

