Charytín comparte fotos del recuerdo con Andrés García y una anécdota que nadie sabe Charytín Goyco contó una divertida anécdota de Andrés García que nadie sabe y compartió fotos del recuerdo con el galán de galanes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Charytín Goyco compartió fotos del recuerdo con Andrés García y contó una desconocida anécdota sobre el actor. La actriz, cantante y presentadora de origen dominicano recordó a Andrés García, quien falleció a sus 81 años, resaltando el gran sentido del humor del histrión. "Celebraba mi cumpleaños en Puerto Rico y me inventé una gran fiesta", cuenta Charytín en sus redes sociales. "Me vistieron con un traje verde bellísimo con mi maquillaje, mi pelo suelto. ¡Tardé dos horas arreglándome! "¡[Con mis anillos, mis collares! Vestida como una muñeca", recuerda la estrella platinada, que no sospechaba lo que planeaba ese día su amigo Andrés García. "Andrés llegó una hora antes de la cita para el cumpleaños y me dijo: 'Vamos, enséñame tu patio'. Yo fui y me paré al lado de la piscina con él cuando este de repente ¡huácata! me empujó a mi piscina de cabeza hasta el fondo de la misma. ¡Y si Elín no me lo quita (a Andrés) yo lo hubiera matado!", bromea ella. "Lo perdoné muy pronto y nos convertimos en grandes amigos, él, Elín mi esposo, y yo", añade sobre Elín Ortiz, el padre de sus hijos. Charytin y Andres Garcia Charytin y Andres Garcia | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images (2) "¡Vuela alto querido amigo! ¡Siempre te recordaré! Dios te reciba con bombos y platillos en el cielo, como tú te mereces", escribió la Rubia de América sobre García, con quien compartió escenas en la telenovela Escándalo. "Fotos de varias escenas que hice contigo, querido amigo Andrés García, una novela un poco tempestuosa, pero que dejó muchos recuerdos y grandes momentos", escribió Goyco en Instagram. Sus deslumbrantes fotos de juventud muestran la gran complicidad entre ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El legendario actor falleció en su mansión de Acapulco, México, y el mundo llora su muerte. Que en paz descanse.

