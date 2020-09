El exintegrante de Garibaldi Charly López se defiende de quienes lo culpan del suicidio de Xavier Ortiz Charly López, exintegrante del grupo Garibaldi, rompe el silencio sobre la muerte de su amigo Xavier Ortiz y se defiende de quienes lo culpan de su suicidio. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras confirmarse que la muerte de Xavier Ortiz fue un suicidio, algunos han culpado a otros exintegrantes del grupo Garibaldi de no haber hecho más para ayudar a Ortiz cuando atravesaba una fuerte crisis económica. Charly López rompió el silencio y habló desconsolado sobre la muerte de su amigo. "Lo más complicado es enterarte tan abruptamente de lo que pasó y de la manera que pasó", dijo al programa de entretenimiento mexicano De primera mano. "Esta decisión de Xavier ha sido muy complicada, sin juzgar, no entendemos ninguno por qué pasó". Image zoom Medios y Media/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se va parte de mi vida", dijo entre lágrimas Charly. "No somos hermanos de sangre, pero somos hermanos. Vivimos cosas maravillosas, viajamos, conocimos el mundo, reímos juntos, lloramos juntos, platicamos muchas cosas. Yo no entiendo por qué no pidió un grito de ayuda como lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida". Charly se mostró en shock ante esta tragedia. "No lo puedo creer. Era el más bueno de todos, el más trabajador", dijo sobre Xavier, lamentando que lo culpen del suicidio de su amigo. "Ahora en las redes sociales es bien complicado que me culpen o culpen a Sergio [Mayer] por la partida de Xavier cuando son decisiones muy personales. Nadie tiene la culpa. Créeme que si en algún momento nos hubiera pedido ayuda cualquiera de nosotros hubiéramos estado ahí presentes, porque para eso estamos los amigos, para estar presentes, no nada más en las buenas, sino en las peores".

