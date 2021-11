Ex-Garibaldi Charly López revela que Ingrid Coronado lo engañó con un futbolista El exesposo de Ingrid Coronado y ex-Garibaldi reveló que la conductora de TV le fue infiel mientras estuvieron casados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Charly López Charly López | Credit: Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) El exintegrante del grupo Garibaldi, Charly López, hizo una fuerte revelación en una entrevista en el programa de televisión mexicana, De Primera Mano, que conduce el periodista Gustavo Adolfo Infante. Un reporte del El Diario de Yucatán asegura que López contó que su exesposa Ingrid Coronado le había sido infiel con un futbolista y también con otro hombre. Durante la transmisión, Infante le increpó al ex-Garibaldi sobre esas supuestas infidelidades que cometió la presentadora de TV. Tras un silencio incómodo López contó su versión de los hachos. "¿De dónde sacas eso?", señaló Charly a lo que Infante respondió sin rodeos que podía revelar el nombre del futbolista. "No, no lo digas, con todo respeto es un hombre casado. Es verdad, me fue infiel con él y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo, sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando del Solar", detalló Charly López. Charly López también contó que en una ocasión, cuando Ingrid se encontraba en el aeropuerto, interceptó al supuesto trabajador de ventas y lo confrontó Según el diario, Charly confesó que se subió al carro con Ingrid y al llegar a la casa ella le pidió perdón, lo que él jamás aceptó por lo cual terminaron en divorcio. Ingrid Coronado Ingrid Coronado | Credit: Photo credit should read Francisco Morales / Eyepix Group/Barcroft Media via Getty Images) También en el programa de espectáculos, López confirmó que en estos momentos su hijo Emiliano lo tiene bloqueado en redes sociales, debido a que se encuentra en un pleito legal con Ingrid por una propiedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex-Garibaldi Charly López revela que Ingrid Coronado lo engañó con un futbolista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.