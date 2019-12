Charlize Theron recuerda el día que su madre mató a su padre en defensa propia By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic) La actriz Charlize Theron habla del día que su madre mató a su padre en defensa propia. Ella era una adolescente y presenció el crimen. Empezar galería FORTALECIDA Image zoom (Photo by Jason Mendez/WireImage) La estrella de Bombshell Charlize Theron recordó el día en que su madre mató a su padre en defensa propia. En una conmovedora entrevista con NPR, la actriz sudafricana de 44 años habló de esta tragedia familiar. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement SOBREVIVIENTE Image zoom (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Hollywood Reporter) Gerda, la madre de la actriz, mató a su esposo Charles en defensa propia en 1991, cuando vivían en Sudáfrica. En aquel entonces Charlize tenía 15 años y lo presenció todo. 2 de 10 Applications Ver Todo SU VERDAD Image zoom (Photo by Steve Granitz/WireImage) “Mi padre estaba tan borracho que no podía casi caminar cuando entró a la casa con una pistola", contó la actriz. “Mi mamá y yo estábamos en la habitación aguantando la puerta porque él estaba tratando de empujar la puerta". 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement SIEMPRE UNIDAS Image zoom (Photo by Kevin Mazur/WireImage) "Él tomó un paso hacia atrás y simplemente disparó a través de la puerta tres veces. Ninguna de las balas nos dio a nosotras, lo cual fue simplemente un milagro", recuerda. Para salvarla a ella, su madre mató a su padre con la misma pistola. 4 de 10 Applications Ver Todo CREANDO CONCIENCIA Image zoom (Photo by Mat Szwajkos/Getty Images.) Ese dramático momento ha dejado su huella en la ganadora del premio Oscar. “La violencia familiar, ese tipo de violencia que pasa dentro de la familia, es [un testimonio] que comparto con mucha gente", dice Theron, quien espera ayudar a crear conciencia sobre este mal y ayudar a víctimas de violencia doméstica. 5 de 10 Applications Ver Todo EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS Image zoom (Photo by Steve Granitz/WireImage) Su madre no enfrentó ningún cargo legal porque el crimen fue en defensa propia. Hoy acompaña a su famosa hija a alfombras rojas como la de los premios Oscars y es su gran confidente. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement CON LA FRENTE EN ALTO Image zoom (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic) “No me averguenza hablar de eso porque creo que mientras más hablemos de cosas así más nos daremos cuenta de que no estamos solos", confesó la actriz. 7 de 10 Applications Ver Todo SU HISTORIA Image zoom “Creo que para mí esta historia siempre ha sido sobre lo que es crecer con un adicto y el daño que eso le puede causar a una persona", admite sobre su padre, quien era alcohólico. 8 de 10 Applications Ver Todo SUS RECUERDOS Image zoom La estrella describe a su padre como “un hombre muy enfermo". "Era una situación bastante desesperanzadora", admite de sus amargas vivencias en la niñez y la adolescencia. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement MIRANDO HACIA DELANTE Image zoom (Photo by Paul Morigi/Getty Images for Lionsgate Entertainment) La actriz ha logrado superar este trauma familiar y hoy vive una vida plena como profesional y como madre. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

