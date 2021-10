Charlene de Mónaco genera preocupación tras reaparecer en sus redes bastante desmejorada La mujer de Alberto de Mónaco compartía una foto junto a un enigmático mensaje en Instagram un mes después de su última hospitalización. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estado de salud de Charlene de Mónaco es una de las incógnitas más grandes. Este fin de semana era la propia princesa del principado quien finalmente sacó a todos de dudas publicando su primera imagen en redes tras su último ingreso hospitalario hace un mes. La esposa de Alberto de Mónaco lleva desde mayo en Sudáfrica recuperándose de una grave infección de oído, nariz y garganta que contrajo entonces. En agosto se la pudo ver acompañada de su marido y sus hijos, un emotivo encuentro que dejaba entrever la mejoría de la princesa. Pero su última fotografía en sus redes ha provocado gran conmoción al verse algo desmejorada y notablemente más delgada. Charlene de Mónaco Charlene de Mónaco | Credit: IG/Charlene de Mónaco A pesar del cambio, Charlene posa de lo más sonriente y con un mensaje lleno de fe al pie de la foto. "Que Dios les bendiga", escribía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La princesa parecía estar en el camino de la recuperación cuando a comienzos del mes de septiembre sufrió un desmayo que la llevó al hospital nuevamente. Desde entonces hasta ahora no se había dejado ver. Charlene de Mónaco Charlene de Mónaco | Credit: IG/Charlene de Mónaco Los mensajes de amor y cariño no se hicieron esperar y sus más de 340 mil seguidores le mandaron toda la fuerza y positividad necesarias en estos momentos.

