La lista VIP: El Chapulín Colorado llega a Fortnite, Marvel estrena Eternals y más opciones divertidas Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda semanal y no te aburras ni un minuto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir chapulin colorado fortnite Credit: Cortesía Elige entre una amplia selección de actividades. ¡Síganme los buenos! chapulin colorado fortnite Credit: Cortesía ¿Y ahora quién podrá defendernos? El Chapulín Colorado llega a Fortnite para perseguir a los villanos con su noble corazón. Creado por Roberto Gómez Bolaños en los 70s, El Chapulín Colorado es el héroe más emblemático y querido de Latinoamérica y finalmente aterrizó en la Isla de Fortnite. Consigue el atuendo de Chapulín Colorado en la Tienda de Objetos. El paquete incluye: el icónico atuendo rojo y amarillo, el pico "Chipote Chillón", la mochila "Paralizatrón CH-3000" y el Gesto "¡Qué no panda el cúnico!"; además conviértete en Chapulín Colorado y usa el atuendo con el personaje de tu elección con los lotes "Agente Colorado" y "Capitana Colorada." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eternals, con Salma Hayek y Angelina Jolie Los Eternals son una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Aunque nunca han intervenido, ahora una amenaza se cierne sobre la humanidad. La cinta de Marvel protagonizada por, entre otros, Kit Harington, Salma Hayek y Angelina Jolie, llega los cines del país el viernes 5 de noviembre. De broma en broma de broma en broma con omar chaparro y perico padilla, pantaya Credit: Cortesía Pantaya Producida por 3pas y Pantaya, la serie De broma en broma llega a Pantaya el 4 de noviembre con el humor inigualable de Omar Chaparro acompañado de su cómplice Perico Padilla. Esta serie familiar reúne nuevamente a los comediantes para hacer sus famosas bromas telefónicas; esta vez, representadas con personajes caricaturizados y animación. De broma en broma estrena el 4 de noviembre. No te pierdas un nuevo capítulo, todas las semanas, solo por Pantaya.

