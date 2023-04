Una locutora es asesinada por su expareja quien terminó suicidándose después Los cuerpos de Chantal Jiménez, de 25 años, y su verdugo, Jensy Graciano Cepeda, de 35, fueron encontrados juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La violencia de género ha vuelto a ser noticia este fin de semana, esta vez por una tragedia producida en República Dominicana. La locutora Chantal Jiménez, de 25 años, moría de un disparo a manos del que fue su pareja en el pasado, Jensy Graciano Cepeda. El terrible suceso tenía lugar este sábado en la Urbanización Fernández, en Los Prados. Era la hermana de la comunicadora e influencer dominicana quien confirmó la triste noticia. La primeras informaciones señalan que existía una orden de alejamiento hacia el asesino y que por tanto no podía acercarse a ella. Chantal Jiménez Chantal Jiménez En el lugar de los hechos aparecían dos cadáveres, el de la víctima y el de su agresor, quien, según las investigaciones realizadas, podría haberse suicidado justo después de haber acabado con la vida de Chantal. De momento el caso continúa bajo investigación para esclarecer lo ocurrido, que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la violencia de género y la protección de sus víctimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mismo día de su muerte, Chantal se hacía eco de un mensaje de otra cuenta donde se hablaba de las personas que hacen daño porque sí. "Hay gente que no le importa lastimar. Lo que quieren es sentirse mejor ellos, incluyendo personas cercanas. Lo que quieres es tener la razón. Entonces, lo que toca hacer es cuidarte", decía el video. Por su parte, el asesino de la joven actriz también había colgado un mensaje muy sospechoso en Instagram donde habla de las despedidas. Un escrito horas antes de lo sucedido, que, en ese momento, nadie podía imaginar a lo que se refería. "Las despedidas son sólo para aquellos que aman con sus ojos. Porque para los que aman con el corazón y el alma, no existe eso de la separación", lee el mensaje.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Una locutora es asesinada por su expareja quien terminó suicidándose después

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.