Chantal Andere lanza un mensaje de esperanza durante su recuperación del coronavirus La actriz y concursante de Tu cara me suena quiso compartir unas palabras positivas y de aliento para el mundo pero, sobre todo, para sus compañeros de programa. "Ahí llegué, ahí quiero estar, ahí quiero terminar". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si de por sí no ha sido fácil tener que dejar su México querido, a sus hijas e irse a Miami a vivir la aventura de Tu cara me suena, mucho más difícil es tener que estar aislada de todo y todos. Pero cada vez queda menos para que Chantal Andere sea dada de alta tal y como ella misma ha compartido ilusionada en las redes. A 48 horas de la que espera sea una de las noticias más importantes de su vida, la actriz ha querido mandar un mensaje positivo, lleno de fortaleza y amor para todos sus compañeros que conforman el equipo del programa y que han sufrido este duro golpe. "Mis pensamientos están decretando que volveremos más fuertes que nunca a retomar ese primer lugar de rating en USA, Gracias a TODOS los involucrados en este proyecto por su cariño, amor, amistad, solidaridad", escribió en su perfil de Instagram. Un mensaje que fue acogido con todo el amor y el cariño por sus colegas que no tardaron en contestarle ante tan bellas palabras. "Te amoooo. P'arribaaaaa", escribió Ana Brenda. "Te amo amiguita, regresamos pronto", le respondió Angélica Vale. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ahora Melina León ya salió del hospital y se recupera en casa y ella, aunque no ha tenido síntomas fuertes, está a unas horas de que le anuncien ese negativo tan esperado. De momento no se sabe la fecha exacta para tenerles de nuevo juntos en el exitoso show de Univisión, pero con esta fuerza y buenos deseos, seguro que estarán dando guerra y haciendo de las suyas sobre los escenarios más pronto que tarde. Ojalá así sea. ¡Mucho cariño a todos!

