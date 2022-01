Chantal Andere enfrenta rumores de crisis matrimonial Desde hace unos días, se ha mencionado que Chantal Andere está teniendo fuertes problemas con su esposo Enrique Rivero. Ahora, la actriz cuenta toda la verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de diciembre de 2021, Chantal Andere celebró 13 años de casada con su esposo Enrique Rivero. Sin embargo, desde hace unos días, se ha desatado el rumor de que la actriz está atravesando por una crisis matrimonial que se sumó a su contagio de COVID-19. Ante ello, la intérprete de Constanza Robles García en el melodrama Mi fortuna es amarte, no dudó en dar a conocer cuál es la situación. "Nunca [he atravesado por una crisis matrimonial], gracias a Dios, hasta hoy no", aclaró en el programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "En mi caso, afortunadamente nunca", enfatizó. "Por supuesto que hay días que no estás de acuerdo con muchas o ciertas cosas y tienes discusiones. Pero bueno, el que no lo hace creo que es de otro planeta. Pero eso de pensar en una separación, jamás en la vida". De hecho, la también cantante reveló que el tiempo que ha estado junto al empresario no ha cambiado sus sentimientos; por el contrario. "Cumplimos 13 [años] de matrimonio y 14 de conocernos Enrique y yo. Las verdad, no saben qué padre experiencia ha sido. Sigo con la misma ilusión, con las mariposas [en el estómago]. Lo veo y se me cae la baba", mencionó. Chantal Andere, Enrique Rivero Credit: Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Luego te dicen que el amor se transforma, pero supongo que el amor se transforma después de los 20 años, yo qué sé", advirtió. "La verdad es que tengo a mi lado a un padre excepcional con Natalia y Sebastián, mis dos hijos. Tengo un esposo fantástico que respeta mi trabajo, que no me cuestiona mi trabajo, que está al pendiente de mí, que es muy trabajador". Respecto a la posibilidad de que Chantal Andere tenga un tercer hijo, lo descartó por completo. "No, ya cerramos la fábrica. La verdad es que Enrique y yo siempre hablamos de tener un solo hijo y cuando nació Natalia fue tan bonito, una experiencia tan increíble que por eso decidimos tener otro más, pero siempre me visualicé con dos hijos nada más", concluyó.

