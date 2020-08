La gran alegría que vivió Chadwick Boseman poco antes de su trágica muerte El protagonista de Back Panther, que fallecía víctima de un cáncer de colon que padecía desde hace cuatro años, pudo dar el 'Sí, acepto' a su prometida Taylor Simone poco antes de morir. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy el mundo está un poquito más triste. La noticia del fallecimiento de Chadwick Boseman, protagonista de la saga Black Panther, ha dejado de luto el mundo del cine y el corazón de quienes le querían y admiraban. El actor perdía la batalla contra un cáncer de colon que llevaba padeciendo desde hace cuatro años. Muy cuidadoso de su vida privada, llevó en la intimidad su personal lucha contra esta despiadada enfermedad. Pero en medio de tanto dolor, el intérprete de 43 años vivió un momento lleno de amor y alegría, su boda con su prometida Taylor Simone Ledward. Una ceremonia en la más estricta intimidad poco antes de partir. Según el medio Page six que hace referencia al comunicado oficial de la familia, el querido y respetado artista habría contraído nupcias con su pareja desde hace cinco años. "Murió en su casa, con su esposa y su familia a su lado", explica el sentido escrito. "La familia agradece su amor y oraciones y pide que se siga respetando su intimidad en estos difíciles momentos." La triste noticia fue compartida con sus seguidores a través de sus redes sociales junto a una imagen de cómo quieren que Chadwick sea siempre recordado: feliz, sonriente y con un espíritu de lucha invencible. Él y Taylor vivieron una de esas historias de amor propia de cuentos de hadas. La parejita se comprometió en octubre del 2019 ya sabiendo que estaba enfermo. Llevaban juntos desde 2015, justo un año después de que la joven acabara sus estudios universitarios. Pocos sabían de esa romántica unión, ni mucho menos de su enfermedad. Chadwick la había llevado en la más absoluta privacidad para evitar bulos y noticias no deseadas. Finalmente su historia tuvo un final triste pero su romance le dio los momentos más felices de esta última etapa de su vida. Que En Paz Descanse.

Close Share options

Close View image La gran alegría que vivió Chadwick Boseman poco antes de su trágica muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.