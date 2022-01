Chabelo sufre un accidente que le ha dejado con un brazo inmovilizado El legendario actor Xavier López Chabelo comunicó a todos sus fans que había sufrido un accidente que le provocó una lesión en uno de sus brazos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Xavier López Xavier López | Credit: Xavier López/Instagram El legendario actor Xavier López Chabelo comunicó a todos sus fans que había sufrido un accidente, el cual le provocó una lesión en uno de sus brazos. "Tengo manita, no tengo manita… efectivamente me fracturé un brazo", aseguró el popular presentador en Twitter. También agregó que no se había tratado de nada grave y que se estaba recuperando. "Nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!", dijo. De inmediato, sus seguidores le enviaron sus mejores deseos. "Recupérate pronto. Un fuerte abrazo", "Recupérate querido, fuerte abrazo…", "Primero Dios espero se recuperará usted bien y tendré mucho @chabelooficial para mucho tiempo y espero volver a verlo en la tv con algún proyecto", le dijeron. Una persona cercana al presentador de 86 años declaró a El Universal que el accidente de Chabelo tuvo lugar el pasado mes de diciembre y confirmó que en breve se le retirará el yeso del brazo. También dijo que próximamente se emitirá un comunicado para explicar a todos los seguidores qué fue lo que sucedió. Por más de 50 años el actor entretuvo a la audiencia de En familia con Chabelo, con su personaje de un niño de 13 años llamado Chabelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2013, con profundo pesar, el presentador comunicó que se retiraría de la televisión. "Ahora me convenzo más de que no voy a durar toda la vida", dijo al periódico Excelsior. "Lo más sano es dejar que las cosas vayan sucediendo y estar consciente de que llega el adiós". "Es un honor que me hayan permitido hacer a Chabelo durante toda mi vida", añadió.

