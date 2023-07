Regresa a Telemundo uno de los grandes líderes de la cadena hispana El canal recibe nuevamente en sus filas a uno de los responsables de su etapa de mayor éxito, prosperidad y liderazgo en el pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir César Conde César Conde vuelve a liderar Telemundo | Credit: (Photo by: Steve Fenn/NBCUniversal/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images) Cuando se cumplen 3 años de haber dejado su cargo de presidente en Telemundo y asumir las riendas de las noticias de NBCUniversal, se acaba de dar a conocer el regreso de César Conde a sus filas, en las que ya estuvo 8 años, hasta su salida en 2020. Una próspera etapa de la cadena hispana en Estados Unidos que estuvo marcada por los éxitos y su liderazgo en audiencias. Mike Cavanagh, presidente de COMCAST, fue el encargado de hacer este importante anuncio el jueves. César Conde César Conde | Credit: (Photo by JC Olivera/Getty Images) Comunicó que Conde es la persona "ideal" para que Telemundo siga creciendo de la manera en que lo hizo bajo su liderazgo. Ocupará de nuevo este cargo, que se suma al de su presidencia de NBC News Group. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exmarido de Pamela Silva llegó a NBCUniversal en 2013 como vicepresidente ejecutivo, para continuar como responsable de operaciones y expansión internacional de sus negocios fuera de Norteamérica y también como presidente de NBCU Telemundo Enterprises. Su papel fue decisivo para llevar el prime time de Telemundo a lo más alto, llegando a superar a Univision, cadena dominante en términos de audiencia hasta ese momento, y que él había presidido anteriormente. Betty NY, La doña, El señor de los cielos y Luis Miguel La Serie, son tan solo algunos de los grandes títulos que dispararon las audiencias durante su permanencia en dicha posición a la que regresa para repetir ese suceso.

