Consternación por la salud del actor de Vecinos César Bono: fue operado de urgencia El actor mexicano fue ingresado el pasado 2 de marzo y luego tuvo que ser intervenido al presentar una perforación entre el estómago y el intestino delgado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cesar Bono Cesar Bono | Credit: Medios y Media/Getty Images La salud del querido actor y comediante mexicano César Bono ha generado consternación tras ser ingresado el pasado 2 de marzo y ser operado de urgencia. "Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud. No corro peligro", afirmó en un tuit publicado el viernes pasado el propio actor a quien vimos recientemente en la serie Vecinos de Televisa. La noticia también fue confirmada por María Rosa Queijeiro Vigil, hija del actor. Sin embargo, su situación empeoró y tuvo que ser operado, según confirmó Patricia Castro —quien fuera la mujer del histrión y se separar de él hace aproximadamente un año— al programa De primera mano (Imagen TV). "Está en terapia intensiva y está sedado", explicó la mujer en la entrevista transmitida este lunes. "Su estado es grave, estable. Dice el doctor que va a estar en terapia intensiva como cinco, seis días más". "Empezó con vómito de sangre; él toma un medicamento para adelgazar la sangre y evitar los coágulos, que finalmente se le han presentado en el cerebro y le han pasado esos accidentes cardiovasculares", prosiguió sobre lo ocurrido. "Se le llevó de urgencia al hospital cuando llegó al hospital se dieron cuenta que tenía [una] perforación del duodeno". La operación fue un éxito [y va] evolucionando positivamente" afirmó la mujer pero lanzó una advertencia: "el doctor dice que todavía no se pueden lanzar campanas al vuelo; está en terapia intensiva". ¡Esperamos su pronta recuperación!

