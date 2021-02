Close

Hospitalizan de urgencia a Cepillín: "Pedimos a Dios que no sea grave" Ricardo González, hijo del famoso payaso, compartió un video donde daba a conocer el triste acontecimiento. El actor sufrió una insuficiencia cardíaca en 2015. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde el Corporativo Hospital Satélite, en México, Ricardo González, hijo del actor Cepillín, informaba a través de sus redes del ingreso urgente de su padre. Lo hacía en video un de Instagram en el que daba a conocer la última hora de Ricardo González Gutiérrez, nombre del artista. No se trata de coronavirus, pero tampoco dio los motivos de su hospitalización. Sí pidió con fuerza que no se tratara de nada grave. "Estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave", dijo notablemente afectado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El payaso mexicano de 75 años pasaba por una situación similar en 2015 debido a una insuficiencia cardíaca que finalmente superó. Aunque hay medios que apuntan a la misma dolencia como posible razón de su ingreso, la familia del también cantante infantil no ha dado más detalles al respecto. Solo queda mandar todo el cariño y fuerza a Cepillín en estos momentos y desearle una pronta recuperación.

