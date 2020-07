La verdadera voz del protagonista de Cennet, Berk Atan Alguna vez te has preguntado ¿cómo suena la verdadera voz del protagonista de Cennet, Berk Atan, sin doblaje al español? Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su rostro se ha vuelto muy popular entre el público hispano gracias a su protagónico en la telenovela de Telemundo, Cennet. No es para menos, con su talento e innegable atractivo físico, Berk Atan ha despertado el interés del público hispano que sigue cada noche la fascinante y emotiva historia de superación de Cennet, una hermosa joven en un camino de venganza y redención a raíz de la búsqueda del amor maternal que le fue negado al nacer. No cabe duda que las producciones turcas han logrado ganarse un espacio en el mundo de la televisión en español, al unto que sus protagonistas ya son ídolos en esta parte del mundo. El doblaje ha sido la clave del éxito. Image zoom Cortesía TELEMUNDO Alguna vez te has preguntado ¿cómo suena la verdadera voz del protagonista de Cennet, Berk Atan, sin doblaje al español? El sexy actor publicó un video en su cuenta de Instagram donde lo vemos muy sonriente practicando ejercicio y hablando su lengua materna. Sus 4 millones de fans han caído rendidas ante el video, que ya tiene más de medio millón de vistas. Datos interesantes del protagonista de Cennet, Berk Atan: El galán de 28 años nació en Esmirna, una ciudad metropolitana de Turquía. Inició su carrera como modelo, profesión que le permitió dar el salto a la televisión. Debutó como actor en 2013 y desde entonces no ha dejado de interpretar personajes protagónicos en exitosas telenovelas turcas, entre ellas Güneşin Kızları (2015). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Le gusta ir al gimnasio y practicar diferentes deportes, entre ellos el boxeo, no por nada luce ese físico tan trabajado en las imágenes con las que deleita las pupilas de sus fans. Es un apasionado de los animales y convive en su casa con varios perros a los que presume con frecuencia a través de las redes sociales. Berk ha sido imagen de importantes marcas en su país de origen, como Gillette.

Close Share options

Close View image La verdadera voz del protagonista de Cennet, Berk Atan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.