Tras 17 años de su muerte, las cenizas de Mariana Levy tienen una última morada Se revela que Mariana Levy tiene un nuevo lugar para seguir descansando tras varios años de su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de abril de 2005, falleció Mariana Levy en la Ciudad de México tras sufrir un paro cardiaco. Desde entonces, es recordada por sus tres hijos, María, Paula y Emilio; así como por su madre Talina Fernández. De hecho, esta última dio a conocer que parte de las cenizas de la actriz las depositó en un bosque; para ello, estuvo acompañada de sus dos hijos, Jorge mejor conocido como Coco, y Gerardo Patricio. También, estuvieron un par de amigos y la novia del primero. "Hoy, en un día no importante por algún hecho pasado, después de más de 17 años fuimos al bosque a dejar un pedazo de lo que fue mi Mariana", escribió Fernández en su cuenta de Instagram. "Fue hermoso y conmovedor y no siento más que dicha de haber sido su mamá". La comunicadora acompañó el mensaje con algunas imágenes de la familia, el ritual que llevaron a cabo y un video alusivo a este momento. Los internautas reaccionaron a esta situación familiar. "Increíble que ya sean 17 años Talina Fernández. Mi corazón está con usted, muy bonito video", mencionó un usuario. Mariana Levy recibía su oportunidad en "La Ultima Esperanza"/México, 1993. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dios bendiga a su familia señora Talina y Mariana interceda por ustedes"; "Un abrazo, señora. Con toda mi admiración"; "Abrazo sincero para ti Talina, eres una buena persona"; "Mucha fuerza y mucho cariño señora linda"; "Mi admiración, respeto y cariño para usted señora hermosa y para su familia"; "Una oración por la hermosa Mariana. Dios te bendice Talina", y "Bendiciones señora Talina Fernández. Le envío muchísimos abrazos y besos la queremos mucho. Paz y resignación. Marianita está en un mejor lugar", fueron otros comentarios. Es constante que Talina Fernández haga mención del amor que le tuvo a Mariana Levy; además, también le ha dado el apoyo a sus tres nietos con quienes, según menciona, convive constantemente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras 17 años de su muerte, las cenizas de Mariana Levy tienen una última morada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.