Celinés Toribio comparte la dura batalla personal que lidia contra el alzhéimer La querida actriz y conductora dominicana ha mostrado cómo es el día a día con esta enfermedad que le ha tocado vivir de lleno. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sus publicaciones en redes siempre regalan buena vibra y alegría. Pero más allá de sus sabrosos bailes y su positividad, a Celinés Toribio también le gusta concientizar sobre las causas importantes que merecen atención. La bella actriz no ha dudado en exponer abiertamente que su madre, la adorable Dalila, padece alzhéimer. Una enfermedad degenerativa del cerebro que requiere de cuidados, paciencia y amor, mucho amor. Por eso, desde su perfil de Instagram ha compartido cómo hace frente a esta batalla que le ha presentado la vida y cómo ha sacado de lo malo algo bueno. Por ejemplo, las personas que le han tendido una mano a ella y a su mami en este arduo camino. Eso sí, Dalila, como bien indica Celinés, se lo ha ganado a pulso. Orgullosa de ella, la también conductora dominicana ha destacado la bondad y generosidad de su progenitora que siempre ha entregado y que hoy recibe de vuelta. "Cada día está más olvidadiza. Cada día es más niña. Cada día tiene episodios que les confieso me hacen llorar y a veces desesperar. Por eso tomé un avión en mis días libres de trabajo de NY para pasar tiempo de calidad con ella en Miami", explicaba en esta publicación hace unas semanas. "Señores, esto no es fácil, pero ahí vamos", expresaba con un tono de dolor y tristeza, pero sin perder jamás la sonrisa. Dalila está rodeada de amor y cuidados que, dentro de la dureza que representa esta enfermedad, ayudan a sobrellevarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como muestra Celinés en este video, su mami no se rinde y trabaja diariamente para activar al máximo su mente. Todos la quieren y hacen lo imposible para que cada día sea especial. "Mi madre ha dado TANTO amor y ha cuidado a tantas personas en su "in between", ahora le toca a ella ser cuidada", escribió una Celinés emocionada. Todo el amor, el cariño y la fuerza para ella, su familia y la siempre hermosa Dalila.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Celinés Toribio comparte la dura batalla personal que lidia contra el alzhéimer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.