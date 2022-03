Pepe Muñoz, el amigo inseparable de Céline Dion, se casó con un bailarín El acompañante de la diva canadiense le dio el sí a Brayden Newby, con quien aparentemente sostenía una relación desde 2019. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Muñoz y Céline Dion Credit: Getty Images Pepe Muñoz, el inseparable amigo de la cantante Céline Dion, se ha casado. Así lo reveló el propio bailarín y diseñador gráfico al publicar una foto al lado de su flamante marido: el bailarín Brayden Newby. "Yo y mi marido, mi marido y yo", exclamó al compartir este lunes la imagen de estudio de ambos vistiendo jeans y sudadera y situada en Manhattan. Muñoz se convirtió en amigo incondicional, confidente, consejero de estilo y más para la laureada intérprete tras el fallecimiento de su marido, el empresario René Angélil, en 2016. Según fuentes, Pepe Muñoz mantenía desde el 2019 una discreta relación con Newby, y las únicas pistas del romance aparecían de vez en cuando en sus redes sociales. La relación entre la nacida en Charlemagne, Canadá, de 53 años, y el madrileño, levantó cejas, no solo porque su boy toy era 17 años menor que ella, sino porque se rumoraba que él era gay y ella "lo sabía", según contó en su momento una fuente a The New York Post. Pepe Muñoz se casa Credit: IG/p.e.p.e.munoz En 2019, Céline Dion y Pepe Muñoz robaron cámara en cada una de sus apariciones en la semana de la alta costura de París: Pepe Muñoz y Céline Dion Credit: Getty Images Celine Dion y Pepe Muñoz Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El multifacético Pepe Muñoz lleva años viviendo ante el ojo público, pues según la revista Vogue a los 19 captó la atención de un agente que lo llamó para la versión española de Cats en Madrid. Posteriormente giró por Europa con los musicales Chicago, West Side Story y Dirty Dancing. Según dicha fuente, fue su participación en el espectáculo de Cirque de Soleil Zumanity que Muñoz captó la atención de Dion y su equipo, recibiendo posteriormente una llamada del asistente personal de la artista invitándola a acompañarla en su gira. Y el resto, como dicen por ahí, es historia.

