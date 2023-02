Celia Cruz tendrá su propia moneda en Estados Unidos Con este reconocimiento Celia Cruz se convierte en la primera afrolatina en en aparecer en una moneda de uso corriente en los Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 16 de julio de 2003, falleció Celia Cruz a los 77 años. La cantante salió de su natal Cuba, en 1960, y se estableció en Estados Unidos hasta su muerte. Esta famosa se convirtió en un icono de la música latinoamericana y fue ejemplo de trabajo para muchas generaciones. Ahora, se da a conocer que la intérprete de "La vida es un carnaval", quien tiene una calle en su honor en la zona del Bronx en Nueva York, recibirá un importante homenaje en su país adoptivo y ahora tendrá su propia moneda. Así, el rostro de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, nombre real de la famosa, será impreso en las monedas de 25 centavos, conocidas en aquella nación como "quarters". Este reconocimiento surge de una iniciativa de American Women Quarters, que inició en 2022 y concluirá en 2026, donde se busca honrar los logros y contribuciones realizados, justamente, por mujeres en esta nación. "Todas las mujeres que honramos tuvieron vidas multifacéticas mediante las cuales hicieron enormes contribuciones a nuestro país", mencionó Ventris C. Gibson, directora de la Casa de Moneda de Estados Unidos en un comunicado. "Estas mujeres fueron pioneras del cambio a lo largo de sus vidas, sin ceder al statu quo que se impuso a lo largo de sus vidas. Al honrar a estas mujeres pioneras, la Casa de la Moneda continúa conectando América a través de monedas que son como pequeñas obras de arte en su bolsillo". Celia Cruz Celia Cruz | Credit: Scott Gries/ImageDirect SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, de esta cantante que acuñó la expresión "¡Azúcar!", otras cuatro mujeres han sido las seleccionadas para aparecer en las monedas del año que viene. Ellas son Patsy Takemoto Mink, la primera mujer de color que ocupó un escaño en el Congreso; la Dra. Mary Edwards Walker, defensora de los derechos de la mujer y cirujana de la época de la Guerra Civil; la poetisa, activista y abogada Pauli Murray; y la escritora, compositora y educadora indígena americana Zitkala-Ša. Con esta distinción, Celia Cruz se ha convertido en la primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda de uso corriente en los Estados Unidos; la cual, comenzará su circulación el próximo 2024.

