Los orígenes africanos de Celia Cruz revelados por una prueba de ADN Con una simple muestra de saliva, tomada de su mejilla, la prima de Celia Cruz ha ayudado a desentrañar el misterio. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una prima de la legendaria Celia Cruz ha cedido muestras de su ADN a una empresa especializada en rastrear las raíces ancestrales africanas para tratar de identificar de dónde exactamente provenían los ancestros africanos de la inolvidable Guarachera de Cuba. Y los resultados han salido ya a la luz. Celia Cody, prima de la intérprete nacida en La Habana y fallecida en 2003, fue la encargada de brindar una muestra a African Ancestry para que se examinara su material genético y así rastrear el árbol genealógico por parte materna de Celia Cruz. De acuerdo con los resultados obtenidos los ancestros de la Reina de las Salsa formaban parte de la comunidad Balanta, proveniente de Guinea-Bissau, un país tropical ubicado en la costa noroeste del continente africano. "Este es un momento muy emocionante porque Celia Cruz siempre abrazó su herencia africana en su vida y su música, algo que era realmente único en su tiempo" expresó Gina Paige, presidenta y cofundadora de AfricanAncestry.com al hablar con la AP sobre el resultado que forma parte del proyecto "Remember Who You Are" (Recuerda quién eres) y que se publica justo en coincidencia con el Mes de la Herencia Afroamericana y que se celebra anualmente del 1o de febrero al 1o de marzo. Image zoom Credit: SGranitz/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La influencia cultural de Celia Cruz no ha hecho más que crecer con los años. Nuevas generaciones que buscan descubrir su raíz africana muestran la forma en que la cantante les ha marcado. "[Celia Cruz] fue la primera artista latina que vimos con un maquillaje llamativo, pestañas dramáticas, labios coloridos y que no tenía miedo de expresar su belleza a su manera", dijeron al respecto las hermanas dominicanas Mabel y Shaira Frías en una edición de 2019 de la revista. Ambas confesaron que la cantante era uno de varios íconos de estilo latinos que inspiraron su línea de belleza Luna Mágica, uno de muchos ejemplos del legado cultural de Doña Celia.

