Celeste Viel, hija de Felipe Viel, gana el concurso de Miss Chile... ¡y va rumbo a Miss Universo! Celeste Viel, la hija del presentador chileno Felipe Viel, gana la corona de Miss Chile y concursará en el certamen de Miss Universo. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Felipe Viel mostró su orgullo al ver a su hija Celeste Viel coronada como Miss Chile. El presentador chileno compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Aquí vamos Miss Universo 2023, felicidades Celeste Viel", escribió junto a un video de su hija luciendo su corona de Miss Chile Universo. "Hoy pasaste de ser la princesa del papá a ser la reina de Chile. Tremenda responsabilidad la que te han otorgado", escribió el presentador y empresario en Instagram. Celeste Viel representará a su país en el certamen de Miss Universo, por celebrarse en El Salvador. Su madre, la modelo Paula Caballero, fue coronada como Miss Chile hace 30 años, en 1993. De hecho, sus padres se conocieron en el certamen de Miss Chile, cuando Felipe Viel le entregó unas flores a la ganadora, que luego se convertiría en su esposa. Celeste Viel Credit: Cortesía Su colega y amiga Charytín Goyco —con quien compartió los programas Escándalo TV y Charytín & Felipe: El Show— no escondió su alegría al enterarse de esta noticia y comentó: "¡Qué emoción! ¡Tu niña! Qué belleza, Dios la bendiga siempre". "Mi primer desayuno como Miss Universo Chile 2023, un sueño hecho realidad", escribió la joven en Instagram. "Gracias por tanto cariño y apoyo". Celeste —quien estudió relaciones públicas en la Universidad Internacional de la Florida en Miami, es coach de salud holística y experta en nutrición—expresó en Instagram lo que significa este triunfo. "Ha sido una semana intensa, de muchas emociones, estos son recuerdos que guardaré para el resto de mi vida", escribió. "Gracias @misschileuniverso por darme la oportunidad de representar a mi país hermoso. Gracias a mi familia y amigos por nunca dudar en mi, y por último gracias a Chile por apoyarme hasta el final". Felipe viel Credit: Alexander Tamargo/WireImage Las hijas de Felipe Viel, Celeste y Almendra, conocen de cerca la fama, ya que sus padres ambos son celebridades. Desde niñas, conocen el mundo del entretenimiento y el brillo de las cámaras. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Felipe Viel Credit: Mezcalent "¡Miss Universo Chile 2023!", añadió Felipe Viel en Instagram, celebrando la victoria de su hija Celeste. "Siempre supe que naciste con una estrella y me acuerdo a tus 6 años, en tu primera sesión de fotos cuando el fotógrafo y amigo Gio Alma sacó las primeras imágenes, se dio vuelta y me dijo: 'Che, tu hija es la Miss Universo'. ¡Qué buena premonición! Sigue brillando, aprendiendo y dando lo mejor".

