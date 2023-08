Celeste Viel lloró de alegría al ser coronada en el certamen Miss Chile, donde tres décadas antes se conocieron sus padres. "Sentí muchas emociones, primero la reacción de mis compañeras fue muy bonita, ver a mis papás en el público fue verdaderamente mágico", dice la hija del presentador Felipe Viel y la modelo Paula Caballero, quien fue coronada Miss Chile en 1993. "Sinceramente no soy de soltar lagrimas fácilmente, pero sí se me cayeron unas cuantas. En ese momento toda la preparación, los sacrificios valieron la pena".

La historia de amor de sus padres surgió en este certamen de belleza. Para Felipe Viel fue amor a primera vista al ver a Caballero, Miss Chile, quien iba a entregar su corona a la nueva reina.

"Mis papás se conocieron en el concurso, en realidad ese día mi papá quedó deslumbrado con mi mamá ya que ella venía a entregar la corona después de participar en el Miss Mundo. Mi papá era el muchacho que al final del certamen entraba y entregaba las flores. Ese día mi mamá no lo vio", cuenta Celeste risueña. "Solo salieron formalmente 7 años después. Él nunca se olvidó de ella".

Conoce más a Celeste Viel, la nueva Miss Chile, en sus propias palabras.

Celeste Viel Credit: Cortesía

¿Qué significa para tu mamá, quien fue coronada Miss Chile en 1993, que se repita la historia contigo?

Pienso que es algo que nunca se imaginó, creo que ella revivió esas mismas emociones. La verdad es que se siente muy orgullosa. Fuimos a ver a mi abuela y le dijo: 'tienes dos reinas en la familia', sin duda han sido momentos mágicos e inesperados.

¿Qué estudiaste en la universidad, qué te apasiona?

"Soy recién graduada de relaciones públicas, y también estudié para ser coach de salud en Nueva York. Me gusta mucho estudiar y la verdad es que nunca he parado. El modelaje me ha dado la oportunidad de viajar mucho y eso es también una gran escuela.

Lo que más me apasiona es intentar mejorar los sistemas sociales que han sido parte de mi vida siempre, como foster care y todo lo relacionado con la ayuda de los niños, esa es mi gran causa.

Celeste Viel Credit: Cortesía

¿Cómo te prepararás para el certamen de Miss Universo?

Lo primero es saber cuales son tus fortalezas y debilidades, teniendo muy presente la razón principal por la que me presenté en el concurso, que es crear un impacto positivo para mi causa. Quiero armar un equipo de profesionales para cubrir todas las áreas: pasarela, oratoria, ejercicios, pero para mí lo más importante siempre es no perder mi autenticidad.

Celeste Viel Miss Chile Credit: Cortesía

¿Cómo has celebrado esta victoria con tus seres queridos?

Al llegar a mi casa después del concurso celebré con mis hermanos, 18 primos, tíos y amigos que fueron llegando. He recibido muchos mensajes de amigos de todas partes y lo más importante, el cariño de mi gente en Chile. Me he sentido muy apoyada. Sin duda me han otorgado una gran responsabilidad y no les quiero fallar.

¿Qué te hace feliz y te da paz?

Me hace feliz estar con mi familia, el caos cotidiano de mi casa. También me hace feliz estar siempre aprendiendo y agradeciendo las oportunidades. Soy bastante tranquila, me cuido mucho. El concurso ha sido un lindo desafío, he tenido que superar mis miedos, eso me gusta, pero es necesario volver a lo esencial, meditar, salir a caminar, encontrar paz.

¿Cómo es tu vida cuando no estás modelando? ¿Qué nos puedes contar sobre tu labor como coach de salud holística?

Mi vida en general es muy tranquila. Me gusta mucho hacer ejercicios, cocinar recetas nuevas y enseñar que la mejor medicina es comer saludable. Me fascina el tema de las hormonas en las mujeres y cómo sanarse a través de la nutrición. Pienso que inspirar a los demás le da un enorme sentido a mi vida.

Celeste Viel Credit: Cortesía

¿Cómo es tu relación con tus padres? ¿Qué has aprendido de ellos?

Mis padres han sido una gran motivación. Mi mamá es mi mejor amiga y cuento con ella para todo. Mi papá se ha encargado de mostrarme realidades diferentes. A los 11 años me llevó a un campamento en Haití y me dijo: 'Mira a estos niños, no tienen nada y están felices. Nunca te olvides de regresar las bendiciones que la vida que da'. Cuando tenía 13 años adoptaron tres niños y eso fue difícil, pero sin duda un gran aprendizaje para la vida. Diría que mi mamá me protege, es mi confidente. En cambio mi papá es el loco que me empuja a siempre ir mas allá, a superar mis miedos y arriesgarme. ¡Hacen un buen equipo!

¿Algún mensaje que sea importante para ti compartir?