Así celebró Sherlyn el primer año de su bebé La actriz mexicana presume orgullosa de su bebé, André, y de cómo pasaron juntos este Año Nuevo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras perseguir por muchos años el sueño de convertirse en madre, en mayo pasado Sherlyn tuvo a su primer bebé, quien lleva por nombre André. Así disfrutaron su primera celebración de Año Nuevo juntos, lo cual fue motivo de satisfacción para la actriz, quien no dudó en compartir cómo pasó el primer día de este 2021 al lado de su pequeño. “Para arrancar felices y con buena actitud el 2021 y la dieta”, escribió Sherlyn en su cuenta de Instagram. “André, nuestro bebé”. RELACIONADO: Sherlyn regresó al canto acompañada de su pequeño André Image zoom Credit: Andre/Instagram La protagonista de la película Elisa antes del fin del mundo dio a conocer un video en el que su pequeño sonríe mientras está sentado comiendo su primer alimento de este año, que se trata de una papilla de brócoli. “¿Te gustó el brócoli?”, le preguntaba al tiempo que el bebé reía fuerte. “Tienes brócoli hasta en la cabeza, mi amor” y “Te amo”, le decía. Los cibernautas celebraron la alegría del chiquillo que muestra cuán feliz es al lado de su famosa madre. Image zoom “El niño más sonriente del mundo mundial. Bendiciones mi niño hermoso”, expresó un usuario. “Me enamoré. La risa de un bebé es todo lo que está bien en el mundo”, comentó una fanática. “Lo amé, Sherlyn. Es un un bello; su risa contagiosa pone de buen humor”, mencionó una internauta. “Qué risa tan bella la de ese nene”, agregó alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes incluyeron consejos como “póngale un baberito para proteger su ropita”, “córtale el pelo”, “nunca dejes que nada ni nadie le robe esa sonrisa”, entre otros. Sherlyn no duda en mostrar lo feliz que se siente de tener en su vida al pequeño André y como orgullosa madre también lo presume en todo momento.

