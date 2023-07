¡Esta es la nueva fuente de ingresos y emprendimiento de muchas celebridades! Grandes estrellas de la televisión ya utilizan esta nueva y poderosa herramienta. Te contamos quiénes la usan y cuál es el beneficio. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alix Ape y Karina Banda Alix Ape y Karina Banda | Credit: IG/Alix Ape y Karina Banda La palabra influencer cada vez cobra más fuerza. Un concepto que empezó de manera anecdótica y que ha crecido tanto, que hoy es, para algunos, una forma de vivir, literalmente. Después de lanzarse programas en redes tan conocidos como las Suscripciones de Instagram o la monetización de videos/reels según el número de visualizaciones en esta y otras plataformas como Youtube o TikTok, ha nacido un nuevo concepto que ya está revolucionando el sector. Anónimos y famosos, en ambos casos con un número significativo de seguidores e impacto social, han empezado a formar parte de él. Se trata del programa de afiliación de influencers de Amazon, quienes recomiendan, comparten e incentivan a la gente a comprar aquellos productos que están en dicha plataforma y que a ellos les ha funcionado. "Mis favoritos de Amazon", así es el perfil de Alix Aspe. "¡Encuentra todos mis productos favoritos de Amazon, listas que actualizo constantemente y mucho más!", lee la descripción de la presentadora, quien se ha mudado a México tras salir de La mesa caliente. Hay dos opciones. Por un lado, el de los referidos, donde las celebridades tan solo mencionan esos productos que les han funcionado y que su público puede adquirir a través de un código. O la otra posibilidad, la más común en estos días, que es la de abrir su propio perfil desde el que publican esos productos que usan y hacen ver espectacular. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un contenido que basan en sus propias experiencias positivas antes de proponerlo y que van actualizando para que haya movimiento en su perfil y genere interés. Cuantos más seguidores tengan, más amplia será la comunidad y a más personas llegarán. Es el caso también de Karina Banda quien, en estos días con motivo de la celebración del Prime Day, anunciaba algunos de sus favoritos, entre los que no faltaron el perfume y el rímel. La conductora también cuenta con su perfil personal en Amazon con esos productos que son un must para ella. La pregunta del millón es: ¿y cómo es que generan ingresos? Funciona a través de comisión. Hay una tabla de porcentajes dependiendo de los artículos que, si son adquiridos a través del anuncio o publicidad de estos influencers, ellos recibirán dicha cantidad económica. La cantidad a percibir dependerá de las compras que los usuarios hagan basándose en la recomendación de la persona a quien, si es muy conocida y con muchos miles de seguidores, podría salirle muy rentable.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Esta es la nueva fuente de ingresos y emprendimiento de muchas celebridades!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.