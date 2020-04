Canas, ojeras, libras de más.... ¡adiós al glamour en esta cuarentena! Estas famosas le dicen adiós al glamour durante estos días de encierro en casa y lo muestran sin complejos en sus redes con toda naturalidad. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos acostumbrados a verlas impecables, cada pelo en su sitio, un cutis perfecto y unos modelitos de infarto. Todo eso se acabó con la llegada de la cuarentena. El estar en casa nos ha mostrado el lado más natural y auténtico de las celebridades que no pueden ir a la peluquería ni recurrir a su maquillador de turno para verse ideales. Eso no parece un problema para ellas que así lo han mostrado abiertamente en sus redes sociales. Hace unos días era la mismísima Jennifer Lopez quien mostraba una imagen de lo más casera junto a su hija Emme en la que se podían ver las raíces canosas de su cabello. Lejos de esconderlas o poner algún filtro, nuestra querida JLo se mostró tal cual y sin complejo alguno. Lo mismo ocurría con su colega Eva Longoria. Eso de no poder ir al salón le ha obligado a usar productos en casa que le ayuden a disimular las canas que después de más de un mes en casa asoman guerreras. Image zoom Instagram/Eva Longoria Con el sentido del humor que le caracteriza, Laura Flores no tuvo reparo en mostrarse a sí misma dándose un tinte tanto en su pelo ¡como en las cejas! A través de un video de lo más casero la actriz mexicana nos contó que ya no podía esperar más porque las raíces le comían. Eso sumado a su rostro sin una gota de maquillaje nos muestra a una Laura más cercana y natural que nunca. Lo de estar en el hogar tanto tiempo sin la necesidad de salir de casa también nos ha regalado momentazos de nuestras celebrities en pijama, sin maquillaje y con ojeras. Aunque hay quienes han recurrido a los filtros para lucir un rostro terso y estirado, otras muchas se han mostrado tal cual, lo que les hace aún más bellas. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira, Adamari López, Camila Cabello y la mismísima Clarissa Molina nos recibían en ropa de estar por casa y la cara totalmente lavada mostrando que la belleza la tienen con o sin maquillaje. Gracias a esta cuarentena nos hemos enterado de cuáles son sus secretos mejor guardados de belleza, sus rutinas diarias para una piel radiante y de sus caprichitos en la cocina que probablemente le estén sumando unas libras de más. Pero eso no importa, lo que siempre resaltan en sus publicaciones es lo importante de estar saludable y cumplir con el confinamiento para que todo esto por fin pase y volvamos a lucir nuestras mejores galas. Situaciones que, en otras condiciones, quizás no habríamos visto y que estas famosas han normalizado con toda la naturalidad del mundo. Es imposible estar perfecta las 24 horas del día y es precisamente eso lo que les/nos hace bonitas por dentro y fuera. Gracias a todas por mostrar ese otro lado más humano y verdadero. Advertisement

