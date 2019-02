Celebridades se desnudan en las redes El poder que tienen las redes sociales trasciende cualquier otra plataforma de comunicación, pues la interacción y dinámica entre las celebridades con sus seguidores es inmediata y efectiva. Sin embargo, puede también ser un vehículo para que los famosos se den a conocer de una manera más íntima. Al punto que muchos han optado por enseñarlo casi todo y no dejar nada a la imaginación de sus fieles seguidores. A continuación repasamos algunas de las celebridades que al enseñar mucho —o demasiado— han encendido el ciberespacio. El poder que tienen las redes sociales trasciende cualquier otra plataforma de comunicación, pues la interacción y dinámica entre las celebridades con sus seguidores es inmediata y efectiva. Sin embargo, puede también ser un vehículo para que los famosos se den a conocer de una manera más íntima. Al punto que muchos han optado por enseñarlo casi todo y no dejar nada a la imaginación de sus fieles seguidores. A continuación repasamos algunas de las celebridades que al enseñar mucho —o demasiado— han encendido el ciberespacio. More Rafael García Melani Olivares Instagram / Melani Olivares Halle Berry Instagram / Halle Berry Jorge Javier Vázquez Instagram / Jorge Javier Vázquez Kendall Jenner Instagram / Kendall Jenner Kourtney Kardashian Instagram / Kourtney Kardashian Fernando Tejero Instagram / Fernando Tejero Nagore Robles Instagram / Nagore Robles Lena Dunham Instagram / Lena Dunham Justin Bieber Justin Bieber Darren Criss Instagram / Darren Criss Liam Hemsworth Instagram / Liam Hemsworth 1 of 11 Advertisement 1 of 11 Instagram / Melani Olivares Melani Olivares La actriz española no dudó en mostrar su cuerpo a tan solo tres meses de dar a luz. Advertisement 2 of 11 Instagram / Halle Berry Halle Berry Halle Berry, recientemente compartió una foto en Instagram con la que dejó boquiabiertos a sus acérrimos fans pues la muestra totalmente desnuda presumiendo sus 50 primaveras. 3 of 11 Instagram / Jorge Javier Vázquez Jorge Javier Vázquez El presentador de televisión español causó revuelo en las redes luego de compartir una imagen en la que sale sin ropa de espalda. Advertisement 4 of 11 Instagram / Kendall Jenner Kendall Jenner La modelo mostró su figura en esta foto con la que puso a hablar a sus fans. Advertisement 5 of 11 Instagram / Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian La hermanastra de Kendall, Kourtney, también compartió una foto en la que presume de su cuerpo al natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Advertisement 6 of 11 Instagram / Fernando Tejero Fernando Tejero El actor español publicó esta imagen en la que se ve completamente desnudo mirando hacia el lado opuesto del mar. Advertisement 7 of 11 Instagram / Nagore Robles Nagore Robles Robles, ex alumna del Gran hermano español, compartió esta imagen que sorprendió a sus seguidores—pues aparece en traje de Eva. Advertisement 8 of 11 Instagram / Lena Dunham Lena Dunham No es raro que Lena Dunham comparta estas fotos de ella presumiento—pues se ha destacado por ser irreverente y controversial. Advertisement 9 of 11 Justin Bieber Justin Bieber El canadiense enloqueció a sus fanáticas al compartir esta imagen en la que luce su tonificado cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Advertisement 10 of 11 Instagram / Darren Criss Darren Criss Quemado por el sol, el actor y cantante estadounidense publicó una imagen en la que se le ve como Dios lo trajo al mundo, con tan solo una camisa cubriendo sus partes íntimas. Advertisement 11 of 11 Instagram / Liam Hemsworth Liam Hemsworth Hemsworth escribió en el pie de foto de esta imagen: “Esto va para los baños de hielo y pantalones cortos” . Aunque no queda claro qué quiso decir, los seguidores del actor obviaron el mensaje y se enfocaron en otras cosas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

