Celebridades que han decidido cambiar de sexo Luego de que el actor español Carlos Gascón, estrella de la exitosa serie de Telemundo El seños de los cielos, sorprendiera al mundo del entretenimiento presentándose como Karla Sofía, damos un repaso por otras afamadas celebridades que también han tomado la decisión de cambiar su sexo. Atletas, actores, directores de cine, reinas de belleza; dale una mirada a al listado. Luego de que el actor español Carlos Gascón, estrella de la exitosa serie de Telemundo El seños de los cielos, sorprendiera al mundo del entretenimiento presentándose como Karla Sofía, damos un repaso por otras afamadas celebridades que también han tomado la decisión de cambiar su sexo. Atletas, actores, directores de cine, reinas de belleza; dale una mirada a al listado. More Andrés Rubiano Karla Sofía Karla Sofía/Instagram Carlos Gascón Victor Chavez/WireImage Caitlyn Jenner Kevin Winter/Getty Images Bruce Jenner Tony Duffy /Allsport Ángela Ponce Ángela Ponce Andy Wachowski y Larry Wachowski Bob Riha Jr/WireImage Lana Wachowski Dimitrios Kambouris/Getty Images for Marc Jacobs Lilly Wachowski Frederick M. Brown/Getty Images Laverne Cox Frazer Harrison/Getty Images Felicia Garza Mezcalent 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Karla Sofía/Instagram Karla Sofía Tras cuatro años alejado de las cámaras de televisión, el actor sorprendió al presentarse como Karla Sofía. En su libro Karsia, una historia extraordinaria reveló detalles de su transformación. Advertisement 2 of 10 Victor Chavez/WireImage Carlos Gascón Así lucía el galán en el año 2012, durante un evento llevado a cabo en la Ciudad de México. 3 of 10 Kevin Winter/Getty Images Caitlyn Jenner Por supuesto, uno de los casos que más conocidos ha sido el del padre de las afamadas Kendall y Kylie Jenner, quien en el 2015 se presentó al mundo como mujer. Advertisement 4 of 10 Tony Duffy /Allsport Bruce Jenner La estrella televisiva es una de las leyendas del deporte olímpico de los Estados Unidos. En su momento fue considerado como el mejor atleta del planeta y uno de los hombres más apuestos del mundo. Advertisement 5 of 10 Ángela Ponce Ángela Ponce La bella Miss España ha sido tema de conversación recientemente, ya que se convirtió en la primera mujer transgénero que participó en el certamen de belleza Miss Universo. Advertisement 6 of 10 Bob Riha Jr/WireImage Andy Wachowski y Larry Wachowski El nombre de los hermanos Wachowski ganó gran popularidad en el mundo del séptimo arte luego de dirigir algunas de las películas más aclamadas de las últimas décadas: Matrix (1999) y V for Vendetta (2005). Advertisement 7 of 10 Dimitrios Kambouris/Getty Images for Marc Jacobs Lana Wachowski A sus 53 años de edad, el mayor de los hermanos Wachowski ahora se llama Lana. Advertisement 8 of 10 Frederick M. Brown/Getty Images Lilly Wachowski Por su parte, Andy también dejó atrás su nombre y sexo para convertirse en una mujer. Advertisement 9 of 10 Frazer Harrison/Getty Images Laverne Cox La estrella de la aclamada serie de Netflix Orange Is the New Black no solo ha sido abierta sobre el hecho de ser una mujer transgénero, también se ha convertido en una defensora de los derechos de la comunidad LGBT. Advertisement 10 of 10 Mezcalent Felicia Garza Tras años de ser conocido en el mundo de la música como Felipe Gil, el cantante sorprendió al presentarse en el 2014 como Felicia Garza.

