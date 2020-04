Celebridades latinas que sí creen en Dios Dale una mirada a las superestrellas latinas que tienen una conexión muy grande con Dios. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Semana Santa es una época muy especial para los cristianos del mundo entero. Es un momento del año que para muchos, incluyendo a múltiples celebridades, es sinónimo de reflexión, renovación y resurgimiento. Aprovechando la llegada de la Pascua, dale un vistazo a algunos de los nombres más reconocidos del mundo del entretenimiento latino que tienen una gran devoción por Dios: Image zoom Phillip Faraone/Getty Images Jennifer López La Diva del Bronx es una mujer de fe, por ello una de sus tradiciones más importantes antes de cada presentación es la de reunirse con todo su equipo de trabajo para orar junto a ellos. Para JLo celebraciones como la Navidad, la Pascua y otros festejos religiosos son momentos perfectos para estar en familia y compartir con sus seguidores lindos mensaje que dejan al descubierto su fe en Dios. Chayanne El cantante boricua, de 51 años, ha dejado muy claro a través de su carrera en la industria del entretenimiento que tiene una conexión muy grande con sus creencias religiosas. Así lo ha demostrado en múltiples ocasiones a través de sus redes sociales, en las que ha compartido bellos mensajes de fé para sus millones de seguidores, como este que compartió en la Pascua del 2019. Ricky Martin “Soy muy espiritual y respetuoso con todas las creencias. Tengo un Dios con el que tengo conexión directa, que me quiere muchísimo y que me lo recuerda todos los días”, comentó el cantante de 48 años, quien prefiere no referenciarse con alguna religión en especial. Pitbull El cantante de raíces cubanas es todo un enigma fuera del escenario, ya que es uno de los famosos que mantiene su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Aunque Pitbull ha asegurado no pertenecer a una religión, en múltiples ocasiones ha dejado en evidencia su gran conexión con Dios por medio de sus entrevistas y los mensajes que comparte a sus seguidores. Selena Gómez La bella cantante ha encontrado en Dios un aliado para enfrentar algunas de las batallas más difíciles de su vida, como la crisis de salud que sufrió durante los últimos años. “No me considero religiosa … pero tengo mis creencias y una conexión con Dios”, compartió recientemente la estrella de sangre mexicana en conversación con la revista WSJ. Mario López El querido presentador y estrella de la recordada serie Saved by the Bell siempre ha sido abierto acerca de la importancia que tienen sus creencias cristianas en su vida. Así lo ha demostrado Mario en más de una ocasión con publicaciones en sus redes como esta: Gloria Trevi La vida de la cantante mexicana ha estado llena de polémicas, incluyendo su paso por la cárcel, tiempo sobre el cual ella misma ha revelado le permitió reencontrarse con Dios por medio de la Biblia. “Dicen que la libertad sabe a gloria. Pero no sabe a Gloria Trevi, sabe a la gloria de Dios”, aseguró a través de sus redes sociales en una emotiva transmisión en vivo que realizó el pasado mes de septiembre, recordando un aniversario más del día que recobró su libertad en el 2004. Antonio Banderas El afamado actor español también es una de las celebridades que pertenece a la religión católica. La estrella de Hollywood ha sido vista en varias ocasiones siendo partícipe de las celebraciones y tradiciones que se desarrollan durante la Semana Santa en España. De hecho, recientemente compartió este video en sus redes sociales con un poema escrito por él y con un mensaje religioso. Advertisement

Close Share options

Close View image Celebridades latinas que sí creen en Dios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.