Celebran en grande el cumpleaños de Jenni Rivera con una canción inédita La familia Rivera lanza un nuevo tema inédito de la Diva de la Banda para celebrar el que hubiera sido su cumpleaños número 51. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de Jenni Rivera está de manteles largos celebrando en grande el que hubiese sido el cumpleaños número 51 de la fallecida cantante con un regalo especial para sus fieles fanáticos: un tema inédito titulado “Quisieran tener mi lugar”. Desde hace alrededor de una semana, el equipo de Jenni estuvo compartiendo anécdotas de periodistas, conductores y personalidades del mundo del espectáculo como preámbulo al lanzamiento de la canción y el vídeo, en el que se muestran algunos de los logros y reconocimientos de la que llegó a ser la artista número uno de la música regional mexicana. “Es un tema que accidentalmente descubrí en el 2015”, comentó su hermano Juan Rivera. “Creo yo que más que los premios que se ven en el vídeo, que los reconocimientos, que los galardones, creo que nosotros lo interpretamos como que mucha gente, muchos artistas, muchos colegas, quisieran tener el lugar que tiene mi hermana en el corazón de sus fanáticos. Es una mujer muy bendecida y privilegiada porque el público ha decidido amarla locamente”. Por su parte, los hijos de la intérprete Jacqie, Jenicka y Juan Ángel, junto a sus tíos Rosie y Juan, estuvieron honrando a su amada Jenni en un encuentro virtual con los seguidores de la diva para celebrarla. Chiquis no pudo estar presente durante el chat en vivo, pero no perdió la oportunidad de felicitar a su madre con un mensaje de agradecimiento. “Gracias por enseñarme a ser fuerte”, escribió la joven junto a una fotografía con su madre en su cuenta de Instagram. “Hoy te celebro a ti y todo lo que continúas siendo en este mundo. Estoy tan orgullosa de ser tuya. Te amo y extraño todos los días, pero encuentro paz en saber que tú estás en paz. Feliz cumpleaños mamá. Hasta que nuestros ojos se encuentren de nuevo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las felicitaciones de los otros hijos de la malograda artista tampoco faltaron, pero quizá la más conmovedora fue la de Jenicka, quien abrió su corazón como en muy pocas ocasiones lo ha hecho para expresar lo mucho que extraña a su mamá. “Este año ha sido el más difícil. Sé que la vida debe de celebrarse y apreciarse, pero carajo, sí deseo estar contigo”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram. “Sonreír se hace un poco más difícil mientras la necesidad de tenerte crece más fuerte. Tengo tantas preguntas sobre la vida que solo tú me puedes contestar, pero sé que me dirías que sea una niña grande y lo descifre por mí misma”. La joven de 23 años, que perdió a su madre cuando era apenas una adolescente, reconoció que desea haber tenido más tiempo al lado de su progenitora. “Puedo escribir millones de cosas sobre la maravillosa mujer que eres y todos estarían de acuerdo, pero hoy solo extraño a mi mamá”, escribió. “Necesitaba más momentos contigo. Te necesito. Pero los cielos no podían esperar por tenerte, tienen el regalo más grande, mi mamá”. Jenni perdió la vida en un accidente aéreo en México en diciembre de 2012.

