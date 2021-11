Así fue celebrado Rubén Blades como Persona del Año ¡Mira las estrellas que le trajeron serenata al panameño! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rubén Blades 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: Rich Polk/Getty Images for The Latin Recording Academy Rubén Blades fue homenajeado como Persona del Año 2021 de la Academia Latina de la Grabación. El cantante, actor y activista panameño de 73 años compartió con colegas y seres queridos en una exclusiva cena y concierto en su honor en Las Vegas. El festejo anoche calentó motores para la gala del Latin Grammy, que se celebra hoy a las 8 p.m. y se trasmitirá por Univisión. Marc Anthony, Christina Aguilera, Carlos Vives y otras estrellas le trajeron serenata. ¡Mira las fotos! Empezar galería Noche de titanes Manuel Abud, Rubén Blades y Joaquín Sabina 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy El intérprete de "Pedro Navaja", "Prohibido olvidar", Buscando América" y "Desapariciones" recibió el merecido reconocimiento por su trayectoria artística, y por su lucha por la justicia social y por defender los derechos de las comunidades latinas. Entre los invitados de lujo al evento estaba el cantautor español Joaquín Sabina. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Marc Anthony Marc Anthony y Rubén Blades 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy El salsero Marc Anthony emocionó a todos con su interpretación de "Patria", un gran éxito del panameño. 2 de 10 Ver Todo Milly Quezada Milly Quezada 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: Ethan Miller/Getty Images La merenguera Milly Quezada recibió el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy. La estrella dominicana cantó el tema "Buscando América" en el homenaje a Blades. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Christina Aguilera Christina Aguilera 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Christina Aguilera dejó su alma en el escenario al cantar "Camaleón". 4 de 10 Ver Todo Joaquín Sabina Joaquin Sabina 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: Rich Polk/Getty Images for The Latin Recording Academy Joaquín Sabina también recibió el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy este año. El cantautor español y Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, le entregaron a Rubén Blades el premio a la Persona de Año. 5 de 10 Ver Todo Yotuel y Beatriz Luengo Yotuel y Beatriz Luengo 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy La pareja de cantautores Yotuel y Beatriz Luengo también fueron parte del homenaje. La cantante española cantó el tema de Blades "El padre Antonio y el monaguillo Andrés". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Oscar D'León Oscar D'Leon 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: Ethan Miller/Getty Images El salsero Oscar D'León hizo temblar el escenario con su interpretación de "Buscando guayaba". 7 de 10 Ver Todo Carlos Vives Ruben Blades and Carlos Vives 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy El cantante colombiano Carlos Vives también le trajo serenata a Blades, cantando su tema "Decisiones". 8 de 10 Ver Todo René Pérez Joglar Rubén Blades y René Pérez 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy El cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, exintegrante del dueto Calle 13, le expresó su admiración a Blades. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡A bailar! 2021 Person of the Year Gala Honoring Ruben Blades Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Eduardo Cabra, María Becerra, Lasso, Yotuel, Rafa Pabón y Milly Quezada pusieron a todos a mover el esqueleto al ritmo de "Buscando América". No te pierdas la entrega de los premios Latin Grammy hoy a las 8 p.m. por Univisión 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

