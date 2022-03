Mira cómo fue la celebración de Gennaro, hijo de Francisca, por importante fecha Francisca está feliz por un acontecimiento en la vida de su pequeño Gennaro; por ello, no pudo dejar pasar la oportunidad para festejarlo a su manera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el nacimiento de su primogénito, Gennaro, Francisca no teme en demostrar lo feliz que se encuentra por ser mamá y tener al pequeño. Tampoco duda en presumir como va su crecimiento en redes sociales. Ahora, la conductora aprovechó una fecha muy especial para el nene y le dedicó un emotivo mensaje. "De verdad que no me lo como porque me quedó sin hijo después. ¡¡Don Gennaro esta cumpliendo ocho meses hoy señores y ¡¡no lo puedo creer!! Parece que fue ayer que mi muchachito llegó a este mundo. Protégelo siempre señor"; escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó este texto con una imagen de Gennaro luciendo un trajecito gris, con sombrero incluido, sentado en el parque sobre un tapete blanco. Sus piecitos están descalzos. El chiquillo mira fijamente a la cámara, aunque se nota algo serio, pero mostrando dotes de modelo. Los usuarios no pudieron resistirse y se pronunciaron ante esta tierna imagen. "Me ha hipnotizado con esa mirada"; "Tan hermoooosooooo"; "¡¡¡Pero que guapura de hombrecito!!!"; "¡Ay, Dios mío! ¡¡Qué bellooo!!"; "Pero que muñequito, Dios lo bendiga siempre"; "Mucha belleza y luz en una foto"; "¡¡¡Omg!!! Mi principito, que bello nuestro rompe corazones", y "Ay niño mío. Que por que siga creciendo sano y fuerte", fueron algunos comentarios. Francisca Francisca y su hijo Gennaro | Credit: Instagram Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes consideraron que puede estar en pasarelas o el cine. "Atención revistas de bebé, Gennaro tiene mucho potencial"; "Bueno, ahí hay tela por donde cortar", y "A Brad Pitt que vaya recogiendo, Genaro próximo actor de Hollywood", fueron otras menciones. Por su parte, Francisca es evidente en mostrar lo orgullosa que está de su bebé y lo feliz que que se encuentra disfrutando de la maternidad; al tiempo, que cumple con sus compromisos profesionales.

