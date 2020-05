¿Qué es el Día de la Nariz Roja? ¡Todo lo que tienes que saber! Por Leonela Taveras ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram / Red Nose Mucho celebridades se han unido a la campaña Red Nose Day que se lleva a cabo en Estados Unidos con el fin de recaudar fondos para erradicar la pobreza infantil en el mundo. ¡Aquí te mostramos las fotos! Empezar galería Para los niños En el Día de la Nariz Roja se recauda dinero para familias de escasos recursos y se crea conciencia sobre la necesidad de criar a todos los niños en un ambiente seguro, saludable y adecuado. 1 de 7 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Solidarios Algunos de la famosos que se unieron a la campaña con fotos divertidas en sus redes sociales fueron las actrices Andrea Navedo, Morena Baccarin (en la foto), Alexa PenaVega y su esposo, el también actor Carlos PenaVega, quienes se asociaron a Walgreens como embajadores de la marca. 2 de 7 Applications Ver Todo Por una hermosa causa El bailarín y coreógrafo Stephen tWitch Boss compartió en su cuenta de Instagram una tierna fotografía con su hija Zaia. “Este filtro nasal en nuestras caras está destinado a difundir la conciencia sobre la causa, y también es una forma divertida de involucrar a sus hijos en dar a otros”, escribió. 3 de 7 Applications Ver Todo Anuncio ¡Qué gran idea! Este año las narices rojas estuvieron a la venta en línea debido a que la pandemia del coronavirus. El filtro en las redes sociales se activaba una vez se hacía la donación. 4 de 7 Applications Ver Todo Narigudos En su sexta edición, otras de las grandes figuras que apoyaron el proyecto fueron los comediantes y actores Ben Stiller, Jack Black, Courteney Cox, Lisa Kudrow y Adam Scott, que participaron en un divertidoscape roomde celebridades. 5 de 7 Applications Ver Todo Exitazo En un evento virtual el pasado 21 de mayo por NBC se recaudaron casi $32 millones. Los actores Mandy Moore y Justin Hartley se destacaron como anfitriones. ¡Fue todo un éxito! 6 de 7 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Logros Desde su lanzamiento en 2015, Red Nose Day ha recaudado unos $200 millones y ha impactado positivamente la vida de casi 25 millones de niños alrededor del mundo, según sus responsables. 7 de 7 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image ¿Qué es el Día de la Nariz Roja? ¡Todo lo que tienes que saber!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.