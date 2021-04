Finalista de Nuestra Belleza Latina pierde a su esposo Ceilyn Rosario compartió un desgarrador mensaje de despedida a quien fue su compañero por más de 8 años. ¿Qué le pasó? Esto es lo que se sabe. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ceilyn Rosario, la modelo dominicana que fue la tercera finalista en el concurso Nuestra Belleza Latina de 2018, comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su esposo Francisco Frías Araujo, también conocido como Neno. Según el periódico dominicano El Nuevo Diario, Frías conducía una moto de cuatro ruedas en una carretera de la localidad de Las Terrenas cuando supuestamente "se deslizó" a pocos metros de la playa Punta Popy, en la provincia Samaná, al este del país. Univisión informó que aún las causas que provocaron el accidente son desconocidas y que la víctima sufrió un trauma craneoencefálico grave. Ceilyn Rosario y esposo Francisco Frías Credit: Instagram / Ceilyn Rosario Rosario compartió un desgarrador mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que lamentó el fallecimiento de su pareja, de 37 años, y pidió fuerzas a Dios ante esta irreparable pérdida. "¡Mi amor, mi vida! Te amo tanto amor nunca supe ni sabré describir nuestro amor, me amaste con locura me diste lo mejor de ti, solo le pido a Dios que camine de mi mano porque solo no podré. ¡Te amo!", escribió junto a un carrusel de fotografías de su esposo. El mensaje cuenta con cientos de comentarios de amigos, seguidores y familiares –entre los que se destacan las modelos Arlenis Sosa y Yaritza Owen– que le expresan sus condolencias ante este momento de dificultad. "Mis condolencias para ti y tu familia"; "Dios traiga consuelo a ti y a los tuyos"; "Dios está contigo, ganaste un ángel", fueron algunos de los mensajes. Según Univision, la pareja tenía más de 8 años de relación y no tenían hijos en común. Durante su participación en la última gala del concurso, el fallecido le dio una visita sorpresa a su esposa en el escenario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosario agradeció la solidaridad de sus seguidores y escribió en sus historias de Instagram: "Gracias por tantas muestras de cariño hacia mí y mi familia".

