La Lista VIP: Cecilia, Sergio Vallín lanza su propia guitarra, Chiquis estrena "El honor" y más propuestas interesantes Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda semanal y no te aburras ni un minuto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Cecilia Paramount+ estrenará la serie original en español Cecilia el 14 de abril. Producida por VIS, la serie de ocho episodios está protagonizada por Mariana Treviño, Erick Hayser, Marimar Vega, Michel Brown y César Bono. La serie cuenta la historia de Cecilia, una mujer creativa, carismática y audaz que ha transformado la panadería de sus padres en un exitoso negocio, a fuerza de talento y mucho trabajo. Sin embargo, sus propios miedos y conflictos la han llevado a crear a su alrededor un sistema familiar sumamente dependiente de ella, donde el amor ha sido reemplazado por la necesidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sergio Vallín de Maná tiene su propia guitarra Gibson Sergio Vallin 1955 Les Paul Goldtop del Gibson Custom Shop Murphy Lab Credit: Cortesía Gibson se asoció con el guitarrista de Maná, Sergio Vallín, para crear su primera guitarra Gibson signature: la nueva Sergio Vallín 1955 Les Paul Goldtop del Gibson Custom Shop Murphy Lab. "Me siento agradecido y honrado, una Les Paul con mi nombre, no lo puedo creer", dijo el músico. "Esta guitarra es una extensión de mis manos y de mi alma". La Sergio Vallín 1955 Les Paul Goldtop ha sido meticulosamente diseñada para que los fanáticos y entusiastas experimenten la famosa y querida 1955 Les Paul Goldtop de Sergio; la guitarra ya está disponible en todo el mundo en gibson.com. "El honor", Chiquis Chiquis acaba de estrenar el video musical de "El honor", donde se puede ver a la cantante en diferentes escenas que muestran la esencia de la canción. En la introducción del mismo se aprecia una fenomenal actuación de Chiquis, con una actitud que destila fuerza y liberación, seguida de impecables tomas de un auto vintage en llamas que alude al fin de la relación sentimental, dando a notar su independencia y el valor que representa como mujer, destacando belleza y empoderamiento al interpretar este éxito destinado a convertirse en un himno para las mujeres. Coachella 2022 ¿No tienes boletos para el festival Coachella? No importa. YouTube te trae la experiencia de "primera fila" a la comodidad del lugar en donde estés. Este año la música latina estará más presente que nunca con presentaciones musicales de los rompedores de récords de taquillas, Grupo Firme; la icónica Banda MS; la artista latina femenina más popular en el mundo Karol G; la sensación brasileña Anitta; y muchos artistas más. Entrevistas íntimas, contenido detrás de escenas a través de YouTube Shorts y mucho más en YouTube.

