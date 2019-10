Cecilia Galliano revela que no tiene suerte con los galanes ni en Tinder Cecilia Galliano hizo una fuerte confesión al dar a conocer que no ha tenido suerte con los galanes desde que terminó con su última relación sentimental. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace cinco años, Cecilia Galliano concluyó una relación sentimental con Mark Tacher; desde entonces, la conductora no ha vuelto a tener un romance. La también actriz confiesa que no sabe cuál es la razón por la que los galanes le huyen; incluso, reveló que ha probado suerte en la aplicación para encontrar pareja llamada Tinder y asegura que ni ahí ha logrado conocer a alguien. "Hasta abrí el Tinder porque dije ‘voy a probar'", relató Galliano a los medios de comunicación. "Subí mis fotos como hacen todos, estaba con tres amigas que me dijeron cómo moverle y acepté a uno que me escribió y yo toda emocionada". RELACIONADO: ¡Mira qué grandes están los hijos de Cecilia Galliano! Image zoom Mezcalent Sin embargo, no sucedió nada debido a que el candidato en cuestión no creía que la famosa estuviera buscando una relación a través de esa plataforma y se enojó pensando que todo se trataba de una broma. "Me preguntó cómo me llamaba y dije que Cecilia Galliano", agregó, "Pero me respondió ‘Mira nena, Tinder es para tener relaciones; neta, no te hagas pasar por otra persona'. ¡Y me eliminó! [riendo]". Image zoom Luis Ortiz/Clasos/LatinContent/Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Para plasmar sus experiencias y las de otras personas en su situación que buscan explicar y entender la razón de seguir sin pareja sentimental, la argentina decidió crear un espectáculo que ha titulado "Yo soy Cecilia Galliano, soltera a los 40"; el cual, está armado como un stand up y contará también con algunos sketches cómicos. Con este show, Cecilia Galliano también probará suerte en el género de la comedia. El estreno lo llevará a cabo el próximo mes de noviembre en la Ciudad de México. Advertisement

