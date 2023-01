Cecilia Galliano revela qué cirugía estética se hizo Por primera vez, Cecilia Galliano da a conocer cuál es el arreglo que se realizó para lucir una figura de infarto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos famosos han sufrido una serie de cambios en el rostro y cuerpo con el paso del tiempo, debido a que se han practicado una serie de cirugías y tratamientos estéticos para verse mejor. Si bien la mayoría suele negar cualquier arreglito, hay otros que no dudan en ser sinceros y confesar que han utilizado el bisturí. Tal como lo hizo Cecilia Galliano, quien no dudó en revelar que se operó el busto. "Lo que te haga feliz está bien. Siempre he estado muy de acuerdo con mi cuerpo. Toda mi vida, o de pequeña, he trabajado en el modelaje; entonces, siempre es como que asumes o aceptas el cuerpo y lo vas manejando como quieres. Entonces, la verdad, no tuve esa necesidad de hacerme o deshacerme [con cirugías plásticas], más que los senos porque, bueno, no tenía nada", reveló Galliano a los medios de comunicación. "Estoy muy de acuerdo. Yo trato o quiero envejecer con dignidad, aunque si me lo tengo [algún procedimiento estético] que hacer, lo hago sin problemas". La actriz confesó que sus caderas son producto de la genética y el ejercicio que realiza para mantenerse en forma. En otros temas, dio a conocer cómo festejó, el 15 de enero de 2023, los 13 años de su hijo menor Santiago. "Santiago [mide] 1.89 con 13 años y lo veía con todos sus amigos y yo decía 'Dios mío, lo que le espera'. Pero la verdad contentos", explicó. "Le hicimos una reunión con sus amiguitos en la casa. Después fue a cortar el pastel con el papá [Sebastián Rulli]. Pero bien, es muy amiguero, llegaron como 50 [invitados], tiene muchos amigos". Cecilia Galliano 'Por Que Los Hombres Aman A Las Cabronas' Play Press Conference Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a ser una suegra celosa, Cecilia Galliano aseguró que al contrario, le gusta la posibilidad de que su hijo tenga novia. "Chequé una [posible novia]. A mí me encanta; soy fan de todo eso. Pensé que iba a ser una mamá celosa, pero al contrario. Bueno, está chiquito todavía", concluyó.

