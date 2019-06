Cecilia Galliano reprueba la actitud de Eduardo Yáñez

Cecilia Galliano reprueba totalmente la actitud de Eduardo Yáñez, cuando en días pasados el actor golpeó a un reportero que lo cuestionaba sobre unas declaraciones que había hecho su hijo. La argentina afirmó que había más opciones para evitar los cuestionamientos y sin necesidad de llegar a una agresión.

“Yo creo que siempre la violencia está mal. Yo escuché por ahí de que el periodista a veces como que hace muchas preguntas, incomoda al artista. Yo soy una persona que todo lo que me pasa lo cuento, lo digo, tengo una sangre muy ligera, pero soy consciente de que si estoy en un muy mal humor o pasando por algo que no me gusta, me quedo en mi casa”, dijo a MezcalTV. “La agresión no está [bien] para nadie”.

La conductora asistió al estreno de la nueva temporada del show Sólo para mujeres, donde fue cuestionada sobre el proceso legal que enfrentan Marjorie de Sousa y Julián Gil.

“Consejos no le doy a nadie, porque ni siquiera en mi vida me doy buenos consejos. No [me identifico], porque yo mi divorcio con Sebastián [Rulli] lo hice muy bien, nunca se metió a mis hijos. Yo llevé un divorcio tranquilo, la manutención fue muy clara, cincuenta por ciento cada uno, todo era muy claro; el problema que yo tuve es diferente, fue por una camioneta que se me hizo, pero no por un divorcio o una manutención o nada, nosotros con Sebastián lo hicimos muy tranquilo y claro”, señaló.