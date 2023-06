Cecilia Galliano se sincera sobre su relación actual con su ex Sebastián Rulli Tras más de una década de su divorcio y un hijo en común, Cecilia Galliano habla de cómo es el trato que mantiene con su ex Sebastian Rulli. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cecilia Galliano y Sebastián Rulli Credit: Victor Chavez/WireImage/Getty Images De 2007 a 2011, Cecilia Galliano y Sebastián Rulli estuvieron casados. Tras su divorcio la situación resultó algo tirante entre ambos; de hecho, fue de conocimiento público que mantenían una mala relación pese a tener un hijo en común, Santiago. Los años han pasado, cada uno de estos famosos han tomado su propio camino, incluso, a nivel sentimental. Ante ello, la actriz revela cómo es la relación actual que mantiene con su exmarido. "Sí [la relación con Sebastián Rulli es totalmente sana y mejor], vas madurando muchas cosas. Los niños van creciendo, las cosas se van hablando; entonces, la idea es viajar con la mochila más ligera"; reveló Galliano a los medios de comunicación. "Tampoco es así como que nos contamos chistes, pero sí la llevamos bien". De hecho, dio a conocer que el Día del Padre, que se llevó a cabo el pasado domingo 18 de junio de 2023, el chico no pudo estar con el protagonista del melodrama Más allá de ti. "Santi la pasó conmigo porque el papá tuvo que salir de viaje; entonces, con la comunicación del FaceTime y todo, a veces toca así", confesó. Si bien la también conductora ha tenido algunos romances importantes tras su separación, tal como ocurrió con Marc Tacher, asegura que ahora está soltera y no busca pareja sentimental. "No [tengo tiempo para enamorarme]. Tengo tiempo para salir con mi galán, que son los sábados que es cuando tenemos libre, y se llama Santiago", comentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a que Cecilia Galliano, quien es de origen argentino, ha hecho de México su segundo hogar y vive ahí desde hace muchos años, dio a conocer que no se ha librado de la discriminación por ser extranjera, pero asegura que eso no le quita el sueño. "Claro [que sufrí de discriminación]. Pero el que esté aquí, el mexicano que esté en Estados Unidos. Siempre te van a recordar que eres extranjero, pero eso ya no me importa", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cecilia Galliano se sincera sobre su relación actual con su ex Sebastián Rulli

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.