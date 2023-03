Cecilia Galliano revela qué haría si Angelique Boyer no tuviera una buena relación con su hijo Santiago, hijo de Cecilia Galliano y Sebastián Rulli, conviven habitualmente con la novia de su padre Angelique Boyer. ¿Qué pasaría si el chico no tuviera una buena convivencia con la actriz? Su madre responde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que durante su matrimonio con Cecilia Galliano y Sebastián Rulli procrearon un hijo de nombre Santiago. Desde hace varios años, el actor mantiene un romance con Angelique Boyer; la cual, debe convivir de manera regular con el jovencito que ya cumplió doce años. La protagonista de la telenovela El amor invencible ha mencionado que mantiene una muy buena relación con el chico y se mantiene hermética en cualquier tema relacionado con él. Por su parte, la actriz habla por primera vez de lo que sucedería si su colega no tuviera un buen trato hacia su vástago menor. "En el momento que yo note algo mal, obviamente se hablará", advirtió Galliano a los medios de comunicación. De hecho, no quiso ahondar en lo que respecta al tiempo que Santiago pasa con su padre y su novia. "Eso se lo tendrían que preguntar a Sebastián porque no estoy en la relación de mi hijo con ellos dos", mencionó. Cecilia Galliano y Angelique Boyer Cecilia Galliano y Angelique Boyer | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que la también conductora dejó claro es que siempre que ha tenido parejas, ha buscado que se lleven bien con el chiquillo y su otra hija Valentina porque considera que son su prioridad. "Pero también como mamá yo soy muy protectora de unión y si mañana salgo contigo y no tienes feeling con mis hijos es ´bye´ no hay manera, mis hijos están primero", enfatizó. "Las parejas que he tenido, como Mark [Tacher], por ejemplo, mi hijo hasta el día de hoy lo adora, Vale también". Cecilia Galliano asegura que está orgullosa de sus dos hijos y lo que único que quiere es que sean felices.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cecilia Galliano revela qué haría si Angelique Boyer no tuviera una buena relación con su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.