Cecilia Galliano responde enfadada a quienes la señalan de ser una "robamaridos" La actriz argentina negó tajante ser la tercera en discordia en el matrimonio de Sandra Echevarría y Leonardo de Lozanne. "No me interesan los hombres casados". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cansada de los chismes y rumores falsos, Cecilia Galliano rompió el silencio para contar su verdad acerca de todos los dimes y diretes que afirmaban que era una robamaridos y se estaba entrometiendo en la feliz relación de su colega de profesión Sandra Echeverría. Lo hizo a través de un video donde deja muy claro que se trata de una mentira en toda regla y que ella jamás tuvo nada con Leonardo de Lozanne, esposo de la concursante de Tu cara me suena. "Es todo mentira", arrancó muy dolida por la falsa acusación. "Es el insulto que estoy recibiendo de gratis, de que si robo maridos, de que si esto, de que si lo otro. A ver, chequen la información antes de insultar. Es muy fácil esconderse detrás de una red social para decir tantas barbaridades", explicó muy molesta la actriz argentina. Además de desmentir semejante barbaridad, quiso dejar bien claro que siente un absoluto respeto y cariño tanto por su compañera Sandra como por su esposo. Y pidió a los medios que investiguen antes de soltar algo tan fuerte que podría dañar injustamente a una familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo estoy soltera, no salgo con hombres casados, no me interesan los hombres casados y como le dije a la prensa, a las pruebas me remito, así que por favor no lastimen sin saber, tienen que verificar", concluyó su mensaje. Por su parte, Echeverría hizo caso omiso a los rumores y está centrada en su regreso a las pistas de Tu cara me suena para seguir dándolo todo. Su esposo ha estado con ella durante su recuperación del coronavirus demostrándole su amor en los momentos que más necesitaba. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

