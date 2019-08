Cecilia Galliano niega ser lesbiana

Después de su divorcio de Sebastián Rulli, Cecilia Galliano mantuvo un romance por casi cuatro años con Marc Tacher. Tras terminar esa última relación sentimental, en noviembre de 2014, la actriz no ha vuelto a tener un noviazgo. Ante ello, su madre le preguntó si era lesbiana porque no entendía que llevara tanto tiempo sola. Por supuesto, la también conductora lo negó por completo.

“Mi mamá me pregunta: ‘Ceci ¿eres lesbiana?’. Te juro que no mamá. Es que no consigo a nadie””, reveló Galliano al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “[su madre le insiste] ‘pero todos dicen que tú con este mujerón, tendrías que tener una lista [de pretendientes]’. [Le responde] ‘¡No la tengo!’”.

La intérprete de Gina en la serie Durmiendo con mi jefe, explica las razones por las que considera que está sola y no ha podido encontrar una nueva pareja sentimental.

“El hombre le tiene miedo a la mujer que es independiente, que tiene una historia, que tiene dos hijos; que se nota que es una vieja que ha salido, que ha trabajado, que no necesita acostarse con nadie para ser lo que es. Entonces, eso les da miedo”, advirtió. “Me encanta cuando encuentro mujeres así: empoderadas, fuertes, luchonas; que lo traen al marido así [tronándole los dedos]. Me encanta. Yo quise, pero no pude y me divorcié”.

Cecilia Galliano también considera que su alta figura es otro factor importante para que los caballeros se asusten.

“Además, soy grandota; parezco un travesti. Es que no me ayuda el cuerpo”, bromeó. “A veces dicen ‘es como una triple X’; me ven y dicen ‘qué sexosa’. Pero ya cuando me tienen enfrente dicen ‘pues, este mujerón ¿qué hago con esto?’. Hay algunos [hombres] que no saben que hacer; entonces dicen ‘mejor la dejo pasar’”.