Cecilia Galliano le revela a Mark Tacher que le fue infiel ¿Cómo fue que la actriz Cecilia Galliano decidió contarle a su ex Mark Tacher de su infidelidad mientras estaban juntos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En mayo de 2011, Cecilia Galliano y Mark Tacher comenzaron un romance que concluyó en noviembre de 2014. Pese a su separación, hasta la fecha los famosos llevan una muy buena amistad. Por lo cual, la conductora invitó al actor a su programa digital para realizarle una entrevista, donde le confesó que le había sido infiel. "¿Fui infiel contigo?", preguntó Galliano, en su canal de YouTube, a Tacher. "No…sé. No sé. Cómo lo voy a saber. Si lo hubiera sabido que eras infiel pues igual yo hubiera [terminado el noviazgo]" respondió Mark. "Te voy a pedir que no hagas la misma pregunta para este lado [con ella], porque no te va a gustar la respuesta", advirtió Cecilia. "Momento incómodo", dijo Tacher. Pese a ese momento embarazoso, la conversación continuó de manera afable y la también actriz no pudo resistir reclamarle a su ex de que no se hubiera casado con ella. "Esposa no pude ser porque no me regalaste el papelito", mencionó. "Pero te di el anillo", enfatizó el intérprete de Vicente del Río en la teleserie Malverde: el santo patrón. Cecilia Galliano y Mark Tacher Credit: Alfonso Manzano/Clasos/LatinContent/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también productor reveló las razones por las que no ha formado una familia con hijos, pese a vivir en un entorno estable con dos padres que se quieren mucho. Aseguró que "ni de chiquito" pensó "me quiero casar y tener hijos". Considera que no es un tema que tenga "pendiente" y reitera que "no voy a ser papá"; incluso, reveló que se va a hacer la vasectomía para evitar tener bebés porque se considera muy grande para criar a un niño. La conversación ambos siguió de manera cordial y hablando de situaciones personales como pérdidas familiares, intimidades, sueños y conflictos. Incluso, el Mark Tacher confesó que estuvo enamorado de Cecilia Galliano.

