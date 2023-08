Cecilia Galliano revela si es amiga de Sebastián Rulli tras conflictivo divorcio Han pasado doce años del divorcio de Cecilia Galliano y Sebastián Rulli. Ahora, deben convivir porque tienen un hijo en común, Santiago. Por ello, la actriz mencionó si la relación con su ex es amigable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Cecilia Galliano y Sebastián Rulli se separaron, en 2011, tras cuatro años de matrimonio, la pareja concluyó su relación en malos términos; incluso, protagonizaron diversos conflictos y batallas legales que se hicieron públicas. A más de diez años de la ruptura, la actriz reveló si ya lograron convertirse en amigos, debido a que ambos deben convivir porque tienen un hijo en común, Santiago. "Amigos creo que es una palabra muy grande. Somos compañeros, somos papás de Santi y creo que vamos a ser compañeros toda la vida", advirtió Galliano a los medios de comunicación. "Nos esperan muchas cosas con Santi y con Vale [Valentina, mi hija] de logros, de familia, de nietos. Al fin y al cabo, Vale es la hermana de Santi, va a ser su única compañera el resto de su vida y cuando nosotros no estemos, Vale y Santi van a ser solo ellos dos". Respecto a si tras el término del matrimonio, le regresó el anillo de compromiso al protagonista de la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran, la famosa no dudó en revelar qué sucedió con la joya. "Me preguntaron si había sido el esposo perfecto y si le había devuelto el anillo, y les dije que no '¿por qué se lo voy a devolver, si yo me casé? Y ya es mío", enfatizó. "Aparte, será para la novia de su hijo o así". Cecilia Galliano y Sebastián Rulli Credit: Victor Chavez/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cecilia Galliano también dio a conocer que su hijo Santiago es víctima de bullying por su estatura; por lo tanto, ha recibido el apoyo de Sebastián Rulli y de ella. "Santi está en un campamento de basket, mide 1.95", mencionó. "Si [fue víctima de bullying] porque creció mucho y de golpe; entonces, todos sus amiguitos le llegan aquí [la cintura]; entonces, el ir a jugar a la piñata con nueve años, pero con un 1.70, 1.80 metros como que no daba para la gente. El que no lo escucha hablar piensa que es un chico de 18 años".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cecilia Galliano revela si es amiga de Sebastián Rulli tras conflictivo divorcio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.