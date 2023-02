Cecilia Galliano sobre el matrimonio: "Con uno me fue suficiente" Durante un evento en Ciudad de México, la actriz Cecilia Galliano habló sobre su nuevo proyecto teatral y el único matrimonio que ha tenido con el también actor Sebastián Rulli Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo tiene más que claro Cecilia Galliano es que por el momento, ni en un futuro cercano anhela volverse a casar. "Creo que nunca creí en el matrimonio", aseguró a Mezcal TV durante el anuncio de la gira de la obra El Marido Perfecto, que la argentina protagoniza al lado de Jesús Ochoa y Margarita Gralia . "No fui una niña que se ilusionara con verme vestida de blanco o casarme en la iglesia, como a muchas mujeres les sucede, que está perfecto y me encanta, pero no fue nunca mi sueño". Entonces, ¿por qué se casó con Sebastián Rulli? "Porque en ese momento creía, ¡era más chica, señor!", y agregó tajante. "Con uno me fue suficiente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que su unión con Rulli no terminó en muy buenos términos, la argentina asegura que su relación con su compatriota no fue del todo mala. "Un marido perfecto, pues la verdad no lo he tenido", dijo. "¿Si fue perfecto mi marido? En su momento sí, por eso estuve [con él] casi 11 años". De hecho, Galliano hasta tiene el anillo que le dio su ex para que cuando llegue el momento pertinente su hijo Santiago se lo dé a la mujer de su vida. "El anillo lo guardé y en algún momento, cuando Santi tenga su pareja, con mucho gusto se lo voy a dar a mi nuera, porque en su momento fue muy importante", comentó. "[Sebastián y yo] estuvimos muchos años juntos y creo que es un bonito detalle para la persona que elija Santi". Por ahora, además del amor de su primogénito, la artista presume que tiene una nueva pareja. "Siempre estoy tranquila, contenta, bien atendida, por eso creo que siempre estoy de buen humor", aseguró. "Pero no es necesario etiquetar si tienes novio, pareja o amante, yo creo que estoy bien, estoy contenta, con una persona que me quiere y que quiero".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cecilia Galliano sobre el matrimonio: "Con uno me fue suficiente"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.