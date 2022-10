Se revela que Cazzu y Belinda tienen algo en común y no es Christian Nodal ¿de qué se trata? Belinda y Cazzu tienen más coincidencias que simplemente ser la exnovia y novia, respectivamente, de Christian Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante tres años, Christian Nodal mantuvo una relación sentimental con Belinda; en febrero de este 2022, el cantante anunció la ruptura definitiva que incluía el término del compromiso matrimonial. Hace unos meses, el representante del regional mexicano inició una nuevo romance con Cazzu, de quien se muestra muy enamorado. Ahora se revela que las dos famosas tienen algo en común que va más allá del intérprete del tema "De los besos que te di". Resulta que las dos cantantes son amigas y fanáticas de su colega Mon Laferte; incluso, ambas felicitaron a la compositora de origen chileno tras contraer matrimonio con el padre de su hijo. Belinda le envió emoticones con ojos de corazones y corazones rojos en la publicación con fotos del enlace matrimonial que puso la intérprete de "Tu falta de querer". Por su parte, Cazzu le puso un emoticón con ojos a punto de llorar y un corazón rojo. De hecho, Mon Laferte confirmó la amistad y aseguró que está interesada en colaborar profesionalmente con las dos; incluso, mostró la admiración hacia el trabajo de sus colegas. "Belinda me parece hermosa, icónica. Todo lo que hace visualmente también es súper bello", expresó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Cazzu también. Son maravillosas. Me encantan todas las mujeres que están haciendo música hoy, me parecen increíbles". Belinda, Christian Nodal y Cazzu Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Christian Nodal continúa cumpliendo sus compromisos profesionales, al tiempo que acompaña a su novia en sus diversas presentaciones. Quizá el tiempo dé una sorpresa y Mon Laferte logré unir a Belinda y Cazzu en un tema de su autoría.

