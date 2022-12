Cazzu se disculpa por burlarse de la derrota de la Selección mexicana ante Argentina La novia de Christian Nodal fue abucheada durante su primer concierto en México por referirse al desempeño de los mexicanos en el Mundial de Qatar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La novia de Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán por recordar la derrota de México contra Argentina durante su primer concierto en el país azteca. La cantante argentina Cazzu fue una de los invitados a participar en el festival de música urbana Flow Fest que se realizó en Ciudad de México. Su espectáculo se realizó como planeado, pero al ver la falta de efusividad de los asistentes, la intérprete de Nada hizo una pregunta que no fue para nada del agrado de la multitud. "¿Están tristes porque perdieron, no?", lanzó la cantante, ganándose abucheos e insultos altisonantes por recordar la derrota de México ante Argentina por 2 a 0 en el Mundial de Qatar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cazzu Cazzu | Credit: Mezcalent Tras la inesperada reacción de los presentes, Cazzu intentó calmar la situación sin obtener resultado. "El que no ama la Selección de México, no salta. Los mexicanos orgullosos de México, van a saltar", dijo, sin lograr cambiar los ánimos. No obstante, felicitó a los aficionados por "tremendo partido" y aprovechó para aclarar que lo de ella no es correr detrás de una pelota. "No me gusta el fútbol, a mí me gusta la música", se defendió, según el diario Milenio. Al parecer, la cantante reflexionó ante lo sucedido y durante su segunda presentación en el país, esta vez en Puebla, la argentina reiteró su amor por la patria de su novio con lo que parece ser una disculpa pública. "Estoy impresionada por ustedes porque a pesar de ser mi primer show, hay mucha gente", dijo sorprendida desde el escenario. "Quiero decirles que jamás los ofendería. Así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual… Espero con estas canciones yo pueda devolverles todo el amor que me dan ustedes".

