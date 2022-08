Antes de Christian Nodal, ¡Cazzu salió con Bad Bunny! Cazzu, a quien se le ha visto muy acaramelada en los últimos tiempos con Christian Nodal, ¡antes salió nada más y nada menos que con Bad Bunny! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny and Cazzu Credit: Jon Kopaloff/Getty Images; Mezcalent Christian Nodal no es el único cantante famoso con el que Cazzu ha tenido una historia de amor. La argentina, a quien se le ha visto muy acaramelada en los últimos tiempos con el intérprete de regional mexicano, ¡antes salió nada más y nada menos que con Bad Bunny! Fue en abril del 2021 en programa Podemos hablar que la argentina habló de algunos de sus antiguos amoríos, y entre ellos mencionó al cantante de "Yo perreo sola". "Tuve una cita con Bad Bunny y salió bastante bien, éramos más chicos y no era el Bad Bunny de ahora", aclaró. Cazzu novia de bad bunny12 Credit: instagram/ Cazzu "Saltamos la reja de un parque porque él quería entrar, pero estaba cerrado y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina… y nos sacó un guardia, tuvimos que correr, de hecho", relató. No obstante, los jóvenes se encontraron una sola vez y nunca más han vuelto a coincidir. "Ya ni me acuerdo de su voz, no sé si nos acordamos de nosotros", aseguró. Pero este no ha sido el único encuentro entre la rapera y el reguetonero, ya que han colaborado juntos profesionalmente. Bad Bunny en la playa Bad Bunny | Credit: Bad Bunny/Instagram En 2017 Bad Bunny participó en el remix de "Loca" junto a Khea, Duki y Cazzu, y ambos se dieron un beso en el escenario mientras presentaban el sencillo, algo que destapó rumores de un posible romance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no han hablado directamente de su relación, a Cazzu y a Nodal se les ha visto juntos compartiendo muchos lugares y momentos en los últimos tiempos. "Están juntos", confirmó una fuente en exclusiva a People en Español. Donde primero fueron vistos fue en la ciudad de Guatemala. Después se les vio besándose durante el Festival Primavera Sound de Barcelona.

