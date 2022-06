Cazzu sale en defensa de Christian Nodal: "Mientras ladran, vos brillas" Entérate de cómo apoyó Cazzu a su nueva pareja sentimental, Christian Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Christian Nodal se mostró tomado de la mano de Cazzu y, posteriormente, publicó imágenes y videos acompañándola a conciertos. Incluso, hace unos días se dio a conocer un audiovisual donde la pareja se besa; además, una fuente confirmó a People en Español el romance entre ambos famosos. Pese a este nuevo idilio, desde su ruptura con Belinda, en febrero de 2022, el cantante de regional mexicano ha estado en el ojo del huracán por diversas razones, ya sea por sus tatuajes, ausencias en conciertos, supuestos romances o por pleitos con sus colegas como J Balvin y Bad Bunn. Así, la ola de críticas en contra del intérprete del sencillo "Botella tras botella", la cantante argentina no dudó en salir en defensa su nueva pareja sentimental; por ello, dio a conocer un video donde se ve al también compositor en un concierto frente a miles de personas cantando su famoso tema "De los besos que te di". "Mientras ladran, vos brillás, Christian Nodal", escribió Cazzu para acompañar dicho audiovisual que posteó en su cuenta de Instagram. Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal y Cazzu | Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nodal no dudó en pronunciarse a favor a su novia y puso dicha publicación también en sus historias de la misma red social. Se ve que ambos están iniciando un romance sólido con apoyo mutuo, ya que el compositor suele elogiar los talentos de su colega de manera pública. Pese a todos los señalamientos en su contra, Christian Nodal está triunfando con una agenda de conciertos llena, miles de reproducciones de sus canciones, diversos reconocimientos y ahora ha sido portada de dos importantes publicaciones Playboy y Rolling Stone. Solo el tiempo dirá si su romance con Cazzu llega al altar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cazzu sale en defensa de Christian Nodal: "Mientras ladran, vos brillas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.